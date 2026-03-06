Antonio Lobato sentencia a Aston Martin tras el desastre en Melbourne: "Es un funeral. La impotencia es tremenda"

La temporada 2026 de Fórmula 1 no ha hecho más que empezar y en Aston Martin ya se respira un ambiente irrespirable. El estreno en Melbourne ha dejado una imagen preocupante, tanto por el escaso rodaje como por el nivel real de competitividad del coche.

Fernando Alonso no pudo marcar vuelta en la primera sesión de libres y en la segunda apenas pudo completar 18 giros, mientras que Lance Stroll solo dio tres vueltas en FP1 y cerró el viernes con un balance igualmente muy pobre.

El resumen que hizo Antonio Lobato con un comentario en su cuenta de 'X' fue tan crudo como ajustado a lo que se vio en pista: "Aston Martin es un funeral. La desolación y la impotencia es tremenda". No parece una exageración. Ahora mismo, el equipo británico no transmite la sensación de estar lejos de la cabeza, sino la de estar atrapado en una crisis de base, con un proyecto que ni siquiera ha logrado empezar el curso con normalidad.

"Newey confrma que cuando visitaron Honda y descubrieron el equipo asignado a F1 fue toda una sorpresa de la que no estaban advertidos. La mayoría de los ingenerios sénior que habían estado implicados en F1 en los años anteriores habían sido derivados a otros proyectos", sentenció con su post.

Adrian Newey reconoció en Melbourne que Aston Martin aterrizó en Australia con cuatro baterías, pero que dos quedaron inutilizadas por fallos de acondicionamiento o de comunicación. Solo quedan dos operativas, las que están montadas en los dos coches, de modo que cualquier avería adicional dejaría a uno de los monoplazas fuera del fin de semana.

El peor equipo de la parrilla

Los datos en pista tampoco dejan margen para el optimismo. Kimi Antonelli firmó para Mercedes un 1:19.953, mientras que la mejor vuelta de Aston Martin fue un 1:25.816 de Stroll. La diferencia coloca al equipo por encima de la referencia simbólica del 107%, fijada en 1:25.549. Aunque esa norma se aplica en clasificación y no en libres, la comparación sirve para medir la gravedad de la situación. Aston Martin se quedó a 0.266 segundos de esa barrera.

Por si fuera poco, Alonso también terminó a más de un segundo del mejor tiempo de Cadillac, una escudería recién llegada a la parrilla. El asturiano paró el crono en 1:24.662, mientras que Valtteri Bottas rodó en 1:23.660. Un dato que empeora todavía más la fotografía del viernes.

En Melbourne no solo ha quedado claro que Alonso arranca el año cuesta arriba. Lo que se ha destapado es algo más serio: un problema estructural que afecta a Honda, compromete el proyecto de Newey y deja a Aston Martin en una posición límite desde el primer Gran Premio del año. El sábado dirá si hay reacción. El viernes, desde luego, dejó una sensación devastadora.