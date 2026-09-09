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Antonio Lobato reaparece con una voluminosa melena y desata especulaciones sobre su nuevo look
El periodista ha sorprendido a los ciudadanos de Madrid
Antonio Lobato sorprendió el lunes a quienes se encontraban en el centro de Madrid. El periodista y una de las voces más reconocibles de la Fórmula 1 en España, identificado durante más de dos décadas con una imagen prácticamente inalterable, ha sido fotografiado luciendo una poblada melena castaña.
Las imágenes muestran a Lobato paseando y conduciendo por la capital con un aspecto radicalmente distinto al que ha acompañado su trayectoria profesional, un cambio que no ha pasado desapercibido.
La expectación comenzó a primera hora de la mañana, cuando el propio Lobato compartió en sus redes sociales una imagen del coche con el que iba a recorrer Madrid. Poco después, varios ciudadanos comenzaron a identificarlo y fotografiar al periodista con su inesperado nuevo look.
La reaparición invita a todo tipo de especulaciones entre los aficionados. Podría tratarse de un guiño o una apuesta personal vinculada a la inminente llegada del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026, aunque tampoco se descarta que responda a una acción para un nuevo proyecto profesional o audiovisual dentro del universo del motor.
Por el momento, Antonio Lobato y su entorno no han ofrecido explicaciones sobre el origen de esta transformación, manteniendo abierta la incógnita.
Con el Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 a la vuelta de la esquina, queda por saber si el presentador aparecerá en la cita deportiva con esta nueva imagen y si allí se conocerán finalmente los motivos de uno de los cambios de look más inesperados del periodista.
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