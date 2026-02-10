Antonio Lobato, muy preocupado por lo que se viene en la Fórmula 1: "Es un marrón muy gordo"

Antonio Lobato resume lo que será este año el arranque del Mundial de Fórmula 1 con el cambio de reglamento. "Va a ser más complicado que nunca determinar quién es más fuerte. La forma de correr va a ser rara. Puede haber pifias muy gordas con el tema de la energía". Y no lo dice desde la barra del bar.

La preocupación, reconoce en un vídeo publicado en su serie 'El Garaje de Lobato', es doble: entender el nuevo ecosistema de energía y, encima, ser capaces de explicarlo en directo sin perder al espectador por el camino. "Es un marrón muy gordo para nosotros tener que explicar todos los cambios y saber lo que está pasando. Dependerá mucho de las baterías y de cómo esten recargando los pilotos para saber que puede ocurrir".

"Lo de este año es un lío descomunal. Los equipos están muy preocupados y creen que esto es un infierno. Algunos piensan que esto no va a durar mucho", añade tras asistir a una reunión por Teams con Fórmula 1 y la FOM junto a los broadcasters de todo el mundo.

El problema es que ni siquiera ellos tienen la solución empaquetada. Según cuenta, en la F1 "están estudiando la posibilidad de hacer grafismos", pero todavía no tienen claro cómo representarlo de forma sencilla. Y ahí está el meollo: en 2026 la carrera puede depender de cómo esté la batería, cómo recargue cada piloto y qué mapas use el equipo. "A día de hoy no lo tienen demasiado claro", asegura.

El lío de la batería en el Mundial de F1

Lobato suelta un dato que anticipa el lío: batería de 4 MJ y recarga máxima por vuelta de 8,5 MJ, una cifra además variable según el circuito. Para que los pilotos lo interioricen, los equipos han tenido que preparar un PDF de más de 100 páginas y pedir que sean los estrategas de energía quienes den las charlas. Si suena excesivo, es porque lo es.

En paralelo, el motor térmico también llega con pólvora. Lobato habla del "lío con el ratio de compresión de Mercedes": varios motoristas quieren presionar para cambiar cómo se mide, mientras Mercedes avisa: "si me cambiáis la forma de medir... me voy a los tribunales".

Un pulso clásico de la F1: lo que hoy es legal por interpretación, mañana puede convertirse en guerra política.

El combustible lo puede cambiar todo en la F1

Y ojo al combustible: 100% sostenible y un cambio clave en el límite, que deja de medirse en kilos (los 110 kg de antes) para pasar a una restricción por energía: 3.000 MJ/h. Eso abre, dice, una carrera carísima por encontrar el combustible más ligero para obtener la misma energía con menos peso. Y ahí Aston Martin puede salir ganando de la mano de Aramco.

Así es el nuevo AMR26 de Fernando Alonso / ASTON MARTIN

Con este escenario, Lobato deja una idea que desmonta debates: Adrian Newey importa, pero al principio importará menos. La prioridad será la unidad de potencia y la gestión energética.

En Barcelona, remarca, nadie buscó tiempos: todos buscaron soluciones. Y ahí cree ver una tendencia inicial: Mercedes acumuló más aprendizaje gracias a sumar rodaje entre sus equipos (menciona a Mercedes, McLaren y Alpine), mientras otros quedaron por detrás. Además, Aston Martin llegó "por los pelos" y salió "muy verde", con poco kilometraje y pocas respuestas.

"¿A qué tenía miedo la F1 para hacer los test de Barcelona a puerta cerrada?", zanja sobre lo sucedido en las primeras pruebas de las escuderías en este 2026 sobre el asfalto.

La incógnita de los test de Baréin

Ahora, llegan los test de pretemporada de F1 en Baréin, que marcarán el primer gran termómetro público del nuevo ciclo técnico de 2026. Habrá seis días de rodaje repartidos en dos tandas —11 al 13 de febrero y 18 al 20 de febrero— para que equipos y pilotos acumulen kilómetros, validen correlaciones y empiecen a perfilar el rendimiento real de los nuevos monoplazas.

Además, la primera tanda contará con cobertura televisiva limitada (solo se retransmitirá una hora), con más seguimiento previsto en la segunda semana, lo que añade aún más valor a cada tanda de tiempos largos y simulaciones de carrera que se dejen ver en pista.