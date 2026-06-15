Antonio Lobato, como Fernando Alonso, deja entrever su despedida: "No queda mucho por delante"

El Gran Premio de Catalunya de Fórmula 1 disputado este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya supuso otro récord de asistencia para el trazado catalán en un fin de semana emotivo por varios motivos, entre ellos, la probable última vez de Fernando Alonso en el GP de 'casa'.

El asturiano, en la rueda de prensa del jueves dejó entrever que podría no estar la próxima vez que el Mundial se celebre en Catalunya, ya en 2028 después del contrato bianual que el Circuit ha firmado con la FIA. "Probablemente este domingo será mi última carrera aquí", explicó Alonso, matizando que eso no significa que vaya a retirarse a final de temporada. "Eso lo decidiré en verano", dijo. "Sin embargo, si aún no tengo claro si voy a seguir, si voy a renovar para el año que viene, mucho menos sé lo que haré en dos años. Y Barcelona no estará en el calendario en 2027, sino en 2028", recordó el ovetense, embajador del Circuit.

Más allá del asturiano, otro icono de la Fórmula 1 podría poner fin a una larga trayectoria profesional próximamente. En este caso no se trata de un piloto sino de una de las voces más reconocidas de este deporte, Antonio Lobato. El conocido comentarista está estrechamente ligado a la carrera de Fernando Alonso, poniendo voz a sus éxitos y derrotas durante muchas temporadas.

Después del Gran Premio de Catalunya, Lobato ha publicado un vídeo del que se desprenden aires de despedida. "Lo siento, algún día va a llegar y yo estoy un poco como Fernando. No tengo tampoco palabras para dar las gracias a toda la gente que se acercó a mi este fin de semana, que me pidieron una foto, un autógrafo, que me gritaron en la grada, que me animaron, que me decían que no lo dejara nunca...", arrancaba el conocido periodista.

"A ver, lo siento, algún día va a llegar y yo estoy un poco como Fernando", insistía el ovetense. "No queda mucho por delante ya, porque hay mucho por detrás, pero es muy motivador y de verdad que es muy especial para mí recibir todo el cariño que he recibido de todos vosotros. Así que muchas gracias, de verdad", zanjaba, visiblemente emocionado.

Larga trayectoria

Lobato, a sus 60 años, atesora ya más de dos décadas poniendo voz a la Fórmula 1 en España, desde 2004, cuando Telecinco adquirió los derechos televisivos de la F1 y lo eligió para realizar la cobertura de las carreras. Como el propio Alonso, el comentarista asturiano también se desvinculó durante una temporada de la Fórmula 1, desde 2015 hasta 2018, cuando regresó para narrar las transmisiones en Movistar.

En 2021, cuando DAZN adquirió los derechos del campeonato, la plataforma de streaming contó también con Lobato para seguir al frente de las narraciones.