Antonio Lobato enciende el debate sobre la nueva Fórmula 1: “Prefiero adelantamientos artificiales"

La nueva Fórmula 1 ha despertado una gran cantidad de críticas en las últimas semanas, tanto por parte de expertos, como de aficionados y, sobre todo, pilotos. Desde el inico de curso en los test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y Bahréin, gran parte de los integrantes de la parrilla se mostraron críticos con el nuevo reglamento, sobretodo con la gestión de energía ahora que las nuevas unidades de potencia están compuestas por un 50% de energía eléctrica. El estilo de conducción es muy distinta, y el debate está más abierto que nunca. Sobre ello se ha pronunciado Antonio Lobato, comentarista de 'El Gran Circo'.

La gota que colmó el baso fue el grave accidente de Oliver Bearman el pasado fin de semana en Suzuka (Japón). Y es que con esta nueva Fórmula 1 de gestión de baterías, hay un alto riesgo por el diferencial de velocidad entre quienes se encuentran recargando o usando la potencia. "Se venía venir, ya dijimos que esto podía pasar, imagina si pasa en Las Vegas o Bakú", dijo Carlos Sainz tras la carrera del domingo, en la que terminó fuera de los puntos, en décimoquinta posición.

No obstante, la opinión de gran parte de la parrilla se contrapone con la de expertos y un sector de la afición, que consideran que el nuevo formato facilita más adelantamientos, algo que había desaparecido en los últimos años debido a la gran carga aerodinámica de los coches (algo que también se ha reducido para este curso). Uno de ellos es Antonio Lobato, quien ha recibido una gran cantidad de críticas por su opinión. "Lo que no puede ser es que seamos negacionistas", expresaba el periodista en El Partidazo de la COPE. "Si ahora cogemos a alguien que no ha visto F1 en la vida, y le ponemos Japón 2025 y después la de este año, en esta se lo habrá pasado genial", expresaba. "La carrera del año pasado fue un suplicio. Me aburrí narrándola, y este año me lo he pasado muy bien", decía.

"Me gusta que haya habido más adelantamientos. ¿Que son artificiales? Pero prefiero que no se sepa hasta la última vuelta quién sube al podio", comentaba posteriormente en el podcast de Soy Motor. "Nos acusan a los que estamos en las TV de defender a la F1. No tengo palabras. He sido el más crítico, que me digan a mí estas cosas", se defenía el comentarista.

Por otro lado, Lobato se sinceró sobre el hecho de que la audiencia cayó un 49% en directo con respecto a 2025. Según muchos, tiene que ver con el nuevo formato. No obstante, Antonio considera que no tiene que ver con eso sino con los resultados de los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Saiz. "Los que nos están fastidiando nuestro producto es el trabajo que ha hecho Williams y Aston Martin", comenzaba diciendo. "Es maquiavélico coger los datos de audiencia y decir: ‘Es por la normativa’. Qué puñetas va a ser por la normativa", expresaba. "La gente que le gusta la F1 se levanta aunque sea a maldecir. El problema es la gente que se levantaba para ver a Fernando y Carlos que ya no se levanta”, sentenciaba.