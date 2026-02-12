Antonio Lobato desvela el sufrimiento de Alonso con Aston Martin: "Ha tirado los guantes, no están donde querían ni de lejos"

Es justo asumir que están siendo horas negras para ser seguidor de Fernando Alonso. Después de todas las expectativas puestas en el AMR26 de Aston Martin, el monoplaza diseñado por Adrian Newey pensado para pelear por el campeonato, la realidad ha dado de bruces a todos durante los test de Bahréin.

Las alarmas saltaron durante la jornada del miércoles con Stroll al volante del AMR26. El monoplaza verde rodó solamente 33 vueltas durante la sesión matinal, unas pocas más que las tres que hizo durante toda la tarde. Los problemas en la unidad de potencia, el principal punto de preocupación de Aston Martin durante este invierno, aparecieron de golpe para empezar a instalar el estado de nerviosismo en el box del equipo verde.

Fernando Alonso, a bordo de su Aston Martin / ALI HAIDER / EFE

Después de una noche de mucho trabajo, Fernando Alonso se puso al volante del AMR26 este jueves con vistas a poder solucionar los problemas que aparecieron este miércoles. No solamente no fue así, sino que se multiplicaron. Y para colmo, Stroll apareció ante los periodistas para dar un golpe de realidad a todos: "Ahora mismo parece que estamos a cuatro segundos y medio de los primeros", confesó. "¿Queremos luchar por victorias? Sí. ¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece".

Las palabras suponen un jarro de agua fría que se suman a otro avance que Antonio Lobato ha compartido desde Bahréin. En un post a través de Instagram, el reconocido comentarista de DAZN dejó claro que la frustración de Alonso en Sakhir está siendo más real que nunca. "Se baja del coche, tria los guantes, no están donde querían ni de lejos", explicó Lobato, que desveló la reacción de Fernando cuando volvió al box.

El tiempo corre en contra de Aston Martin, que había depositado todas sus esperanzas en el proyecto de 2026. Sin más excusas en la recámara y una inversión que no se equipara con la de ningún equipo en la parrilla, el equipo con sede en Silverstone está obligado a triunfar o, como mínimo, a mostrar brotes verdes esta temporada. En las manos de Adrian Newey, de Honda y del resto de ingenieros está poner solución a una situación que se descontrola por momentos.