Antonio Lobato desvela la realidad de la situación de Aston Martin: "Esta en el parvulario del aprendizaje"

La primera jornada de la segunda tanda de entrenamientos de temporada disputados en el Circuito de Sakhir (Bahréin) ha dejado varias certezas: el W17 diseñado por Mercedes presenta su sólida candidatura a ser unos favoritos en el inicio de campaña en Albert Park (Australia), y Ferrari y McLaren no se quedan atrás. Otra de las certezas es ya que Aston Martin tiene mucho trabajo por delante tras volver a experimentar una serie de problemas en el AMR26 tanto en la tanda matutina con Fernando Alonso, como en la vespertina con Lance Stroll.

El piloto asturiano empezó la jornada con buen pie, recortando en casi dos segundos su mejor tiempo de hace una semana en el mismo trazado. Logró situarse a 2.7 segundos del Ferrari de Charles Leclerc, que fue la referencia durante la jornada de la mañana. Sin embargo, volvió a tener problemas y el nuevo motor Honda del AMR26 volvió a hacer de las suyas. Y no precisamente para bien.

Alonso se veía obligado a regresar al box por un nuevo fallo en la unidad de potencia diseñada por los ingenieros japoneses. Una noticia no demasiado buena teniendo en cuenta que restan dos semanas para el inicio de temporada en Australia. Y en medio de toda la decepción por lo sucedido en la jornada, en la que el asturiano solo completó 28 vueltas por las 26 de Lance Stroll, Antonio Lobato, comentarista de F1 en DAZN, se refirió al problema real que atraviesa el monoplaza.

Los diseños de Newey tienen sus cosas

Según indicó el reconocido periodista, todo se habría desencadenado debido a una fuga hidráulica en la misma unidad de potencia. Algo familiar para los de Silverstone. "Vuelve a ser algo que ha ocurrido en la primera semana de test, han vuelto a tener una fuga hidráulica del líquido de la unidad de potencia", desvelaba algo preocupado el comentarista de DAZN.

Y en su explicación del problema, apuntó directamente a Adrian Newey, la mente pensante que hay tras el nuevo monoplaza. "El problema que tienen todos los coches que diseña Newey es que hace coches tan compactos que la unidad de potencia está obligada a ser muy compacta, apretada. Cada vez que hay una fuga, encontrar el problema es muy complejo", continuaba explicando Lobato. "De hecho, han tenido que utilizar un endoscopio para saber de dónde venía para saber si el problema iba a ser o muy largo o muy corto de resolver. Al final han sido dos horas y ese es el motivo por el que han tenido el problema", explicaba el periodista, desvelando por que tan solo han podido rodar 54 vueltas.

Durante la jornada de la tarde, Lance Stroll también experimentó problemas. De hecho, el canadiense terminó haciendo un trompo tras perder el control del AMR en la curva 11, por lo que terminó en la grava. "El problema que ha tenido por la tarde es un problema que nos muestra la situación en la que está Aston Martin ahora mismo. Esta en el parvulario del aprendizaje mientras otros equipos están ya en tercero de universidad. Estaban probando distintos sistemas de retención de la unidad de potencia con la caja de cambios y en ese momento, cuando ha bajado una marcha de séptima a sexta ha tenido una retención bestial", terminaba explicando. La escudería británica tendrá dos oportunidades más esta semana para seguir mejorando sensaciones en pista.