Antonio Lobato: "En Aston Martin se vive un auténtico funeral, ellos sabían que iban a llegar mal"

El circuito de Bahréin acoge a partir de este miércoles una nueva tanda de test oficiales. Las tres últimas sesiones antes de que dé comienzo la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia (del 6 al 8 de marzo en Albert Park). Será la última ocasión para acabar de hacer los últimos ajustes antes de que arranque un campeonato más que inicierto con el cambio de reglamentación que ha entrado en vigor este curso.

Aston Martin se enfrenta a esta segunda ronda con la necesidad de mejorar las sensaciones que dejó la primera ronda de test celebrada la pasada semana. Se esperaba mucho del AMR26, el primero de la era Newey, pero Bahréin dejó a la vista que queda mucho trabajo por hacer en Silverstone. Las caras de preocupación en el garaje de la escudería de Fernando Alonso no dejaban lugar a dudas y las declaraciones de los dos pilotos al respecto de la situación tampoco, con Lance Stroll especialmente crítico.

Antonio Lobato, comentarista de la F1 para 'DAZN', confirmó en una entrevista para 'El partidazo de Cope' que existe preocupación en el seno del equipo. "En Aston Martin se vive un auténtico funeral, ellos sabían que iban a llegar mal, pero la realidad les ha superado", afirmó.

Pesimista, el veterano comentarista aseguró que "no tengo capacidad para subir la moral", en referencia a la situación actual de Aston Martin a tan solo unas semanas para que empiece el Mundial 2026. "Estoy buscando un clavo al que agarrarme y de momento no lo hay", aseguró. Preguntado sobre si Aston Martin es uno de los peores coches de la parrilla fue claro: "Sin lugar a dudas", contestó para añadir que "el rendimiento a día de hoy es de los últimos. Si quitamos el equipo y hablamos de motores, el Honda es el peor, incluso peor que el de Audi. Tiene margen de mejora porque peor no se puede hacer. Es que no han podido rodar".

Falta de rodaje

"Tienen diez veces menos vueltas que Mercedes. Les ha pillado el toro, tienen problemas de fiabilidad, de rendimiento, con la caja de cambios que no se entiende, es demasiado brusca las reducciones. Y el chasis de Newey les ha dejado un poquito desilusionados, aunque Newey ha dicho que sabe dónde está el problema y que en Australia ya no estará", analizó Lobato.

Para el comentarista el mayor problema de Aston Martin es que han querido rodar mucho y no han podido. "Cada dos por tres tienen que parar y es un desastre", comentó, explicando que el motor debe estar homologado el 1 de marzo y habrá que esperar hasta la séptima carrera para homologarlo. "El problema es que el motor de Honda no va a tener el rendimiento que se espera de él".

"Newey lleva 37 años en F1 y en todas, siempre su coche ha subido al podio al menos una vez, desde 1988 no ha fallado nunca. Si no se arregla lo del motor Honda puede este ser el primero. El 80% de los coches de Newey han ganado alguna carrera en esos años, pero de estadísticas no se vive", argumentó.

El comentarista estuvo en Bahréin durante las primeras jornadas de test celebradas la semana pasada y las sensaciones que percibió en el box del equipo de Laurence Stroll no dejan espacio a la esperanza. "La cara de Fernando en Bahréin ha sido un poema. Es que no lo puedo ocultar, ni el equipo tampoco. Ahora mismo en Aston Martin se vive un auténtico funeral, están de capa caída porque el palo ha sido tan corto. Ellos sabían que iban a llegar mal, pero esto les ha superado", zanjó al respecto.

Respecto a cuál será el mejor equipo este curso, comentó que "hay cuatro escuderías que son las fuertes, y esto se demuestra históricamente. Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari están ahí. El orden, difícil de verlo porque no han querido enseñar sus cartas". "En esa batalla puede haber mucha diversión", afirmó.