Antonio Lobato, sobre Aston Martin: "El coche de Australia va a ser totalmente diferente y tendrá el mejor chasis de la parrilla"

Aston Martín ofrecerá un gran cambio para el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada a principios del mes de marzo. Así lo asegura Antonio Lobato desde el circuito internacional de Sakhir en Bahrein donde se están llevando a cabo los segundos test de pretemporada de Fórmula 1.

"El monoplaza de Australia de Aston Martin va a ser completamente diferente. Va a tener poco que ver con este", asegura en los micrófonos de DAZN.

"Las fuentes son buenas", añade Lobato. "Adrian Newey lo tiene todo preparado para meter unas soluciones bastante fuertes para Australia. Me cuentan que lo que ha dicho el propio Newey que en seis/ocho carreras aerodinámicamente, él está convencido de que será el mejor chasis de la parrilla".

Por el momento, Aston Martin tiene mucho trabajo por delante. En la jornada de este jueves, con Fernando Alonso al volante durante toda la jornada, el monoplaza ya acumula más de 40 vueltas. Eso sí, sigue lejos de los tiempos de cabeza con un 1:37.

El asturiano se sitúa a cuatro segundos del mejor tiempo de Lando Norris con su McLaren, toda una eternidad, a pesar de que la prioridad de la escudería verde es aprovechar la mañana para hacer pruebas de aerodinámica.