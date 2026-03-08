Antonio Lobato, alimenta el pesimismo: "La salida es el único momento en el que Alonso se ha divertido"

Fernando Alonso protagonizó en el Gran Premio de Australia una lección magistral de conducción con una salida casi perfecta. El piloto asturiano pasó de la decimoséptima a la décima plaza en apenas unos giros, aunque esa exhibición de poco sirvió a los Aston Martin.

Cumpliendo con el guion esperado, ninguno de los dos pilotos de la escudería de Lawrence Stroll pudo terminar la carrera. Alonso, pese a su excepcional salida, tuvo que retirarse transcurridas 15 vueltas y, aunque pudieron subsanar el primer problema en el box y volver a pista, finalmente tuvo que retirarse.

Un camino similar transitó su compañero, Lance Stroll, quien también se vio obligado a pasar durante un largo rato por los garajes, volvió a pista y acabó la carrera, aunque con muchas vueltas perdidas.

La salida, en la que Fernando Alonso peleó codo a codo con jóvenes como Bortoleto, fue prácticamente un espejismo para Aston Martin. "Es el único momento en el que se ha divertido realmente en esta carrera", afirmaba Antonio Lobato en el post de la carrera sobre ese inicio del asturiano.

Sin novedades para China

El veterano comentarista de 'DAZN' se mostró pesimista respecto a las opciones de los de Silverstone. "Insisto, no ha sido una carrera para Aston Martin, ha sido aprendizaje puro y duro y China va a ser algo parecido", explicó, haciendo referencia ya al siguiente Gran Premio, previsto para la próxima semana.

El propio Fernando Alonso había confirmado poco antes que no habrá grandes novedades en la cita que tendrá lugar en el Shanghai International Circuit y que deberán afrontarla con lo que tienen.

“¿Solución para China? Ninguna, no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es con lo que vamos a correr allí", comentó el asturiano en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Hamilton, un "difunto"

Lobato apuntó también a Ferrari, asegurando que más allá del podio, han conseguido algo aún más importante: "recuperar a un piloto que estaba perdido. Lewis Hamilton ha vuelto".

"El año pasado Hamilton no fue una sombra, fue un difunto, Él mismo salía en medios de comunicación diciendo que era un ser inservible y que no era culpa del coche, que era culpa suya", recordaba. "Ha cambiado mucho, yo me alegro mucho y es un plus que tiene la temporada, que el siete veces campeón del mundo esté en la batalla y se sienta importante y se divierta en el coche. Y que haya apretado como ha apretado a Leclerc", reconoció.