Antonio Lobato alerta del verdadero problema en Aston Martin: "Hay una falta de liderazgo"

El drama no abandona a Aston Martin. El fin de semana en Shangái terminó de la misma forma que lo hizo en Albert Park (Australia): en catástrofe absoluta. Además de en abandono de los dos pilotos de la escudería. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pudieron completar el objetivo de ver caer la bandera a cuadros, y el problema con las vibraciones del motor Honda del AMR26 siguen trayendo cola. En las últimas horas, Antonio Lobato, especialista en Fórmula 1, se ha atrevido a señalar uno de los principales problemas de la escudería.

Durante la carrera del domingo, se pudo observar la clara diferencia en velocidad punta entre el AMR26 y el resto de monoplazas. Incluso el recién aterrizado Cadillac. De hecho, una de las imágenes del día fue el asturiano diciéndole adiós con la mano a Checo Pérez. "Cadillac le metía medio segundo en las rectas a Aston Martin en cada vuelta", analizaba Lobato en el podcast de 'Soy Motor'. Además, apuntaba que "la carencia de potencia que tiene el motor Honda está muy por encima de los 50 CV".

En las últimas semanas, el foco se ha puesto en el trabajo que han hecho con la nueva unidad de potencia Honda desde Sakura. Un motor que está muy lejos de ser fiable y competitivo. "Cuando se solucione el tema de fiabilidad, seguirá existiendo eso", apuntaba Lobato. "Hay mucha tensión ahora mismo en Aston Martin, mucha decepción y muchos nervios", expresaba.

Pero eso no es todo. El reconocido periodista se atreve a señalar otro de los puntos clave a la hora de entender la debacle en Silverstone. Adrian Newey, además de ser el artífice del AMR26, es también el 'team principal' de la escudería. Una decisión que sorprendió a muchos cuando fue anunciada, pues el 'gurú' a lo largo de los años ha sido sinónimo de diseño, mejoras aerodinámicas y trabajo en el box, no de ruedas de prensa y gestión de un equipo de Fórmula 1, con todo lo que eso conlleva. "Yo te diría que hay hasta una falta de liderazgo ahora mismo, y te digo más, yo creo que pronto habrá un 'team principal'", apuntaba Lobato.

Un cambio de 'team principal'

El reconocido periodista señala que desde Aston Martin ya están trabajando en un cambio. "Están buscando uno. Han tenido tres en los últimos tres años, y el último, que es Adrian Newey, no ejerce de ello. Es más, no debe hacerlo", decía Lobato sobre el asunto. "Es bueno en lo que es bueno, y por eso deberán buscar alguien que haga ese papel, el que de la cara, el que defienda al equipo, el que se enfrente a los medios, al resto de equipos, el que tenga que interactuar con la FIA y la FOM y por eso me consta que están buscando", revelaba el periodista.

En cuanto al fin de semana en China, Alonso partía desde la 19ª plaza tras otra mala clasificación para la escudería británica. Ni él, ni tampoco su compañero, Lance Stroll, pudieron superar el corte de la Q1 y quedaron eliminados a la primera de cambios por la lucha por la pole (el canadiense terminó 21º). Pero aún así, Fernando ganó hasta diez plazas el domingo, en la salida de la carrera, para situarse en la novena posición, pero el AMR26 pierde mucho en velocidad punta y terminó empezando a caer posiciones. Mientras, Lance Stroll se salía de pista en la curva 1 para retirarse, provocando el primer 'safety car' de la jornada. Drama absoluto en Aston Martin, que en el giro 33 vio al asturiano retirarse.