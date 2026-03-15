Antonio Lobato, alarmado por el sufrimiento de Alonso: "Las vibraciones son tan bestias que se le duermen las manos"

El fin de semana de Aston Martin en China ha terminado por ser un auténtico desastre. Si el objetivo el sábado era "ver la bandera a cuadros", nada ha salido como Fernando Alonso planeaba. Tanto él como su compañero de equipo, Lance Stroll, han tenido que abandonar la carrera en Shangái. En el caso del piloto asturiano, la escudería de Silverstone confirmaba que se debía a las vibraciones en su AMR26, que estaban complicando el pilotaje del español y provocando dolores en sus manos y pies.

Alonso partía desde la 19ª plaza tras otra mala clasificación para la escudería británica. Ni él, ni tampoco su compañero, Lance Stroll, pudieron superar el corte de la Q1 y quedaron eliminados a la primera de cambios por la lucha por la pole (el canadiense terminó 21º). Pero aún así, Fernando ganó hasta diez plazas para situarse en la novena posición, pero el AMR26 pierde mucho en velocidad punta y terminó empezando a caer posiciones. Mientras, Lance Stroll se salía de pista en la curva 1 para retirarse, provocando el primer 'safety car' de la jornada. Drama absoluto en Aston Martin, que en el giro 33 vio al asturiano retirarse.

“No creo que hubiera podido terminar la carrera en ningún caso. El nivel de las vibraciones era bastante elevado hoy. Desde la vuelta 20 a la 35 estaba sufriendo bastante para sentir mis manos y mis pies íbamos una vuelta por detrás, últimos, así que no tenía mucho sentido seguir rodando”, reconocía el asturiano.

Toda esta situación fue analizada por Antonio Lobato, Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa en el post-carrera. El embajador de Aston Martin se mostró profundamente decepcionado tras lo sucedido, y más teniendo en cuenta que aterrizaban en China con mejores sensaciones en el aspecto de vibraciones. "El objetivo de esta carrera era acabar, y seguimos teniendo muchos problemas. Los dos coches no han acabado", expresaba De la Rosa.

"Las vibraciones son tan bestias que se le duermen las manos", decía Lobato, visiblemente preocupado tras ver las imágenes que muestran como el asturiano levanta las manos y suelta el volante para evadirse del dolor.

Sobre si es posible contar con una mejora para el fin de semana en Japón, programado para el fin de semana del 27 al 29 de marzo, De la Rosa fue muy claro: "Imposible de saber ahora, estarán trabajando y haciendo basándose en las vibraciones que se han encontrado durante este Gran Premio". Por el momento, el drama sigue siendo absoluto en Silverstone.