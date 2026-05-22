Antonio Lobato (60 años): "Llegó un momento en el que estar en la Fórmula 1 no me funcionaba. Mi mujer tuvo cáncer y yo vivía las biopsias en la distancia"

Antonio Lobato lleva más de dos décadas siendo una de las voces más reconocidas de la Fórmula 1 en España. El periodista vivió de lleno el boom de la competición gracias a las retransmisiones de los éxitos de Fernando Alonso.

Sin embargo, tras años de máxima exigencia, el asturiano terminó alejándose durante un tiempo de la F1, una decisión motivada tanto por el desgaste profesional como por las circunstancias personales que atravesó.

Durante una charla con Senén Morán, el comentarista explicó hasta qué punto trabajar en la competición terminó pasándole factura: "La Fórmula 1 es muy bonita, pero es muy exigente en muchos aspectos. Yo era director, presentador y narrador. Nadie ha hecho todas estas funciones", aseguró.-

Según contó, después de pasar más de dos semanas fuera de casa cubriendo carreras, regresaba al día siguiente a la oficina para preparar el siguiente Gran Premio: "Mientras otros tiraban el lápiz y se iban tres meses de vacaciones, yo seguía negociando presupuestos y pensando qué podíamos inventarnos para el año siguiente. Era un desgaste muy grande".

Pero el momento más duro llegó fuera de los circuitos. Lobato recordó cómo vivió la enfermedad de su mujer mientras seguía viajando por todo el mundo: "Imagínate 12 años a 190 días fuera de casa, teniendo una niña pequeña y una mujer que durante un período de tiempo tuvo un cáncer. Yo vivía las biopsias en la distancia", explicó.

El periodista confesó que hubo momentos en los que se preguntó seriamente si tenía sentido continuar trabajando en esas condiciones: "Llegó un momento en el que estar en la Fórmula 1 no me funcionaba. De hecho, explicó que cuando terminó su etapa en Antena 3 dudó en renovar y tuvo que negociar cambios en su contrato porque sentía que ya no podía afrontar otra temporada igual: "No me iba a sentir profesionalmente a gusto, no iba a rendir y no iba a tener la fuerza".

Aun así, decidió continuar durante un tiempo más porque España estaba completamente volcada con la pelea de Fernando Alonso por el Mundial y sentía una enorme responsabilidad profesional. Incluso llegó a comentar sus dudas con el entorno del piloto asturiano: "Me acuerdo de hablar con el mánager de Fernando y decirle que estaba pensando en dejarlo. Y él me decía: 'No te van a dejar, no vas a poder decir adiós'".

Lobato explicó que su mujer jamás le pidió que dejara el trabajo, algo que sigue valorando enormemente: "Que ella nunca haya protestado y se ha tragado todos los sapos, todos los problemas, todas las historias y para mí eso es muy importante". El periodista definió a su mujer como una "heroína" a la que está muy agradecido.

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Aunque finalmente la enfermedad salió bien, el comunicador reconoce que aquella experiencia le dejó marcado para siempre, y que se trató de una situación que, unida a la presión y al desgaste acumulado, terminó empujándole a dejar temporalmente la Fórmula 1: "Es una herida que te queda y es un factor más. Fue el momento de dejarlo y lo dejé".