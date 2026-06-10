Antonelli traslada la presión a Russell: "Tiene todo lo necesario para luchar por el título, incluida la experiencia"

Vencedor en cinco de los seis grandes premios disputados hasta la fecha, incluída su gran exhibición en Mónaco, Andrea Kimi Antonelli es líder destacado del Mundial. Llega a Barcelona con 66 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y 68 respecto George Russell. El británico está perdiendo claramente el pulso con su joven compañero en Mercedes, de 19 años. Y este domingo la situación podría ser aún peor si no logra reaccionar.

Russell celebra su gran premio número 159 en la Fórmula 1 en el GP de Barcelona-Catalunya y desde su debut en el ‘gran circo’, con Williams en 2019, atesora un total de seis victorias en el Mundial. Exactamente las mismas que aspira a conseguir en Montmeló el italiano, que este año ya ha ganado en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco.

Eso sí, Antonelli nunca ha salido victorioso en el Circuit. El año pasado, en su primera participación con Mercedes, abandonó por un fallo de motor y en su etapa de F2 tampoco tuvo un fin de semana afortunado, terminando 12º y 15º.

Kimi, en todo caso, pero considera prematuro hablar del título, cuando todavía quedan 16 grandes premios por delante, después de que Russell le señalase en Mónaco como el gran candidato. “No es la primera vez que vemos juegos mentales. La gente siempre intenta trasladar la presión a su oponente, ya sea un rival externo o un compañero de equipo; Afortunadamente, esas cosas no me afectan realmente", advirtió Antonelli en la edición italiana de mototorsport.com.

"Aún estamos solo en el primer tercio de la temporada, y creo que es sin duda demasiado pronto para empezar a hablar de una lucha por el título. Yo trabajo carrera a carrera. Por supuesto, al final de cada fin de semana echo un vistazo a la clasificación, pero inmediatamente después mi atención ya se centra en la siguiente carrera. Cuando bajo la visera y salgo a la pista, no pienso en el campeonato. Corro para hacer el mejor trabajo posible. Aún no he ganado nada, no tengo nada que perder", sentencia.

"El objetivo es ganar tantas carreras como sea posible y, en consecuencia, el campeonato. Soy consciente de que oportunidades como esta no se presentan a menudo, pero al mismo tiempo sigo siendo el menos favorito, el tapado, y esa es una posición que no me importa", afirma Antonelli, poniendo el foco en Russell: “Antes de que empezara la temporada, todo el mundo veía a George como el claro favorito, y creo que esa predicción estaba justificada. Tiene todo lo necesario para luchar por el título, incluida la experiencia".

"Creo que aún puedo mejorar en muchos aspectos. No se puede negar que estas victorias me han dado mucha confianza, pero al mismo tiempo sé que tengo que seguir trabajando duro para desarrollar todo mi potencial. Y eso es precisamente lo que me motiva. No creo que mucha gente esperara un comienzo de temporada como este, teniendo en cuenta que solo es mi segundo año en la Fórmula 1”, zanja.