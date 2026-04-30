Antonelli presagia un cambio en la Fórmula 1: "Los rivales se van a acercar"

Nuevo fin de semana y, por fin, nueva carrera de Fórmula 1. Tras el parón obligado debido a la cancelación del GP de Bahréin y el de Arabia Saudí, los pilotos se han vuelto a poner manos a la obra para enfrentar la cita anual en Miami, donde los dos monoplazas de Mercedes aterrizan como claros favoritos tras haber conseguido las tres victorias anteriores. Y sobre este dominio se ha pronunciado uno de ellos, Kimi Antonelli, quien teme que estas semanas de pausa puedan haber alterado el 'gallinero'.

En lo que va de curso, la escudería de Brackley se ha llevado las tres victorias, poles y la primera carrera al Sprint del curso. Antonelli lidera el campeonato con 72 puntos, 9 por delante de su compañero de box, George Russell, quien a su misma vez saca 14 a Charles Leclerc (Ferrari). Desde el box de Toto Wolff parecen haberse adaptado al cien por cien a la nueva Fórmula 1, la era de la gestión de la energía con baterías 50% eléctricas.

Kimi Antonelli en Suzuka / FRANCK ROBICHON / EFE

Pero ya semanas atrás Wolff aseguró ser consciente de que la pausa serviría para que todos los equipos trabajasen en mejoras para dar un paso hacia adelante. "Todos traerán novedades a Miami, tendrán tiempo para trabajar en el software, y por eso dije que comenzará un nuevo campeonato", comenzó diciendo a Sky Sport Italia.

"No seremos los únicos trabajando entre Japón y Miami, así que debemos prestar atención a eso. Es cierto, sin embargo, que tenemos un mes disponible, y eso no es habitual en la Fórmula 1. Todos los equipos de la parrilla están esforzándose a tope para mejorar, y habrá un paso adelante para todos; ya veremos cómo se presenta la situación", dijo el austríaco.

Una línea que ha mantenido hoy su 'pupilo', Antonelli. "Va a ser un fin de semana muy interesante para nosotros. Veremos qué tal nos va. Seguro que nuestros rivales se van a acercar, y puede que tengamos que luchar bastante más este fin de semana, pero daremos lo mejor de nosotros y mantendremos la cabeza baja", expresaba ante Fórmula 1.

Miami, buenos recuerdos

En el trazado estadounidense, el italiano guarda una gran cantidad de buenos recuerdos. "Es muy emocionante estar de vuelta en un lugar donde conseguí mi primera pole position en Sprint el año pasado. Por supuesto, este año será diferente, con coches diferentes, así que veremos qué tal va", valoraba, puntualizando lo distintas que son las carreras y el pilotaje respecto al curso 2025, en el que fue el séptimo clasificado.

El actual líder del mundial, quien se convirtió en China en el piloto más joven en llevarse una 'pole' (19 años, 6 meses y 18 días), tiene claro que tiene un punto débil: las salidas. “Hemos estado practicando salidas durante el descanso, por supuesto”, comentó. “He estado trabajando con el equipo para intentar identificar el problema y parece que lo hemos encontrado. Ahora estamos tratando de encontrar una solución lo antes posible”, sentenció.