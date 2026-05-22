Antonelli y Mercedes lanzan el primer aviso en Canadá, con Alonso en el top diez

Después de tres semanas de parón, la Fórmula 1 ha vuelto a la acción en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá), un escenario exigente y que esconde muchas trampas. De ahí que la primera y única sesión de entrenamientos libres en un gran premio que recupera el formato sprint haya resultado poco productiva y muy accidentada, con tres banderas rojas que han reducido el ensayo a la mínima expresión, restando muchos minutos al crono.

Kimi Antonelli, líder destacado del campeonato, ha lanzado su primer aviso y ha completado el FP1 como el más rápido (1.13.402), por delante de su compañero George Russell y doblete incial de Mercedes, que introduce un primer y ambicioso paquete de mejoras este fin de semana.

Tres banderas rojas y una marmota

La sesión ha comenzado mal para Franco Colapinto, que se ha quedado sin acelerador por un problema en la unidad de potencia del Alpine y ha tenido que regresar al garaje y dar por concluída su actuación, por lo que tendrá que ir a ‘ciegas’ a la clasificación sprint de esta noche.

Lawson se ha quedado sin dirección asistida en la curva 4 y ha provocado la primera bandera roja a falta de 48 minutos. Tras retirar el coche de Racing Bulls, la acción se ha reanudado, hasta que apenas diez minutos más tarde una marmota se ha cruzado en el camino de Alex Albon, que no ha podido esquivarla y ha acabado estrellándose contra el muro.

Esta segunda interrupción por bandera roja ha obligado a la FIA a hacer una excepción y añadir 15 minutos extra al FP1.

La pista ha mejorado en los instantes finales y el pulso de Mercedes y McLaren se ha intensificado, aunque con varias ‘excursiones’ a la hierba, especialmente para un errático Lando Norris. Kimi Antonelli ha dejado claro que está en racha y se ha permitido desafiar a su compañero Russell, autor de las últimas dos poles en Canadá, para terminar una vez más al frente .

El italiano, de 19 años, ha marcado su vuelta rápida a diez minutos del final (1.13.402), por delante de Russell, a 0.142. Ferrari ha 'despertado' en estos últimos compases, al igual que Max Verstappen, con Leclerc, Hamilton y el neerlandés en el top cinco, intercalándose entre los hombres de Mercedes y los de McLaren. Una tercera bandera roja por accidente de Ocon (Haas) a falta de cinco minutos ha impedido a nadie mejorar.

Ofensiva de Mercedes y réplica de McLaren

Mercedes ha ganado las cuatro primeras citas del calendario 2026, con una victoria para George Russell en la carrera inaugural de Australia y otras tres consecutivas de Kimi Antonelli, actual líder del Mundial. Pero tras el significativo salto adelante de McLaren en Miami, la escudería de la estrella ha aterrizado en Canadá con su primer gran paquete de actualizaciones, con hasta ocho novedades, entre las que destacan el alerón delantero y suelo, además de una completa revisión de la zona trasera.

Tampoco los de Woking se han quedado atrás. Este fin de semana los vigentes campeones incorporan siete elementos mejorados, empezando por el alerón delantero y la cubierta motor, rejillas de refrigeración modificadas e incluso halo retocado.

Todos los equipos, salvo Ferrari y Aston Martin ha presentado actualizaciones. Al equipo de Fernando Alonso, que se aferra a la primera ventana del ADUO para después de Canadá, le espera un gran premio difícil, teniendo en cuenta que la larga recta de Montreal penaliza a los equipos con déficit de potencia. Para empezar, el asturiano se ha situado décimo, mientras que Carlos Sainz lo ha hecho decimoquinto, aunque con buenas sensaciones por las mejoras de Williams.

GP de Canadá: Libres 1:

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'13"402

2. George Russell (Mercedes) a 0"142

3. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"774

4. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"953

5. Max Verstappen (Red Bull) a 0"964

6. Lando Norris (McLaren) a 1"397

7. Oscar Piastri (McLaren) a 1"561

8. Arvid Lindblad (Visa RB) a 2"050

9. Nico Hülkengerg (Audi) a 2"296

10. Fernando Alonso (Aston Martin) a 2"461

11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 2"812

12. Isack Hadjar (Red Bull) a 2"851

13. Esteban Ocon (Haas) a 3"095

14. Alexander Albon (Williams) a 3"240

15. Carlos Sainz (Williams) a 3"258

16. Pierre Gasly (Alpine) a 3"407

17. Lance Stroll (Aston Martin) a 3"576

19. Liam Lawson (Visa RB) a 4"029

19.Oliver Bearman (Haas) a 4"368

20. Valtteri Bottas (Cadillac) a 4"466

21. Sergio Pérez (Cadillac) a 4"524

22. Franco Colapinto (Alpine) S.T.