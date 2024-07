Antonelli gana en F2 pero siembra dudas: "No sé si estoy preparado para la F1"

Mercedes ha celebrado el triunfo de Kimi Antonelli en la carrera de F2 de Hungría por todo lo alto. Lógico, teniendo en cuenta que el joven piloto italiano, de 17 años, ya lleva dos triunfos en la categoría antesala y apunta a máximo candidato a relevar a Lewis Hamilton en 2025.

Este éxito, sin duda, acerca más a Antonelli al asiento en Mercedes, al que también opta, aunque en menor medida, Carlos Sainz. Eso sí con matices, ya que el propio piloto italiano ha reconocido en el Hungaroring que quizá no está a punto para semejante responsabilidad.

"¿Fórmula 1? Honestamente, no sé si estoy preparado. Todavía estoy cometiendo algunos errores, estoy aprendiendo. No quiero pensar en el año que viene, porque no hay nada oficial. No sé nada, para ser honesto. Conseguir dos victorias en F2 es bueno desde el punto de vista psicológico después de un comienzo difícil de temporada", ha comentado tras bajarse de su monoplaza.

Hoy, Antonelli se ha visto beneficiado por el coche de seguridad , pero luego el piloto boloñés ha escalado cinco posiciones y luego ha gestionado su ventaja con inteligencia, logrando un triunfo muy holgado, por más de 8 segundos. Pepe Martí ha terminado 12º.