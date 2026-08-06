Antonelli desvela cómo supo que debutaría en Fórmula 1: "Le dije a Toto: '¿Me estás tomando el pelo?'"

Para un chaval que ha pasado toda su infancia y adolescencia trabajando duro sobre un kart y soñando con llegar a la élite del automovilismo mundial, fichar por uno de los equipos más potentes de la Fórmula 1 termina siendo un auténtico bombazo. Tal vez Kimi Antonelli lo ve como algo lejano ya, y más teniendo en cuenta que, a sus 19 años, ya es líder de la categoría. Pero la realidad es que tan solo lleva dos años en ella, por lo que recuerda perfectamente cómo fue aquel momento.

En febrero de 2024 saltó la bomba y se anunció que Lewis Hamilton iba a abandonar Mercedes, la fábrica de su vida, para tratar de relanzar su carrera en Ferrari. Por aquel entonces, Kimi aún no había debutado en la Fórmula 2, donde aquel mismo año se haría con dos victorias bajo el paraguas del PREMA Racing. Pero si era pilot del Equipo Júnior de Mercedes desde años atrás. Y el mismísimo Toto Wolff ya le había echado un ojo.

Kimi Antonelli celebrando en Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El 'jefazo' de la escudería de Brackley ya se planteaba a aquel jovencísimo chaval como una opción para suplir a un siete veces campeón. Y eso que no había debutado ni en Fórmula 3 ni en Fórmula 2 aún. "Estaba en Silverstone, haciendo pruebas con un Fórmula 3 para familiarizarme con el circuito, ya que iba a correr allí con la Fórmula 2", recordaba Kimi en el último vídeo de 'Significant Figures" de SAP. "Y recuerdo que, al final de ese día, Toto me llamó a su despacho. Y ya solo por estar allí, estaba un poco desconcertado porque pensaba: 'Esto no suele pasar, ¿sabes?'", expresaba.

"Toto, para empezar, no perdió el tiempo: fue directo al grano. Esto sucedió incluso antes de que se anunciara el fichaje de Lewis por Ferrari", desvelaba. "Así que me dijo: 'Mira, Lewis se va a Ferrari, y estábamos pensando en ponerte al volante el año que viene'. Y yo pensé: '¡Guau!', se me abrieron los ojos como platos", expresaba.

"Tenía mucho que demostrar"

El italiano recuerda cómo llegó a dudar de que la situación fuese real. "Yo le dije: '¿Me estás tomando el pelo?', porque ni siquiera había empezado en la F2. Así que aún tenía mucho que demostrar, mucho que demostrar para ganarme ese puesto. ¡Y Toto ya estaba hablando de ello!", recordaba. "Yo le dije: 'Vale'. Y él me contestó: 'Bueno, si surge la oportunidad, ¿estarás preparado?', y yo le respondí: 'Sí, bueno, tengo que estar preparado'. Pero, claro, luego el equipo también me ayudó, porque me permitieron hacer test con el coche de Fórmula 1", decía.

Para un chico tan joven, una situación así puede llegar a ser muy abrumadora. Debutó en Fórmula 2 y el 31 de agosto, cuando se situaba en la séptima plaza en la categoría, fue anunciado como compañero de George Russell. "La verdad es que estaba muy feliz, pero, al mismo tiempo, era algo tan grande para mí que me llevó un rato darme cuenta de lo que acababa de pasar", expresaba Antonelli.

En 2025, debutó en la categoría. No fue un año fácil. Dudó mucho de si mismo, y los resultados fueron irregulares. Terminó el campeonato en séptima plaza, a 273 puntos del campeón Lando Norris. Pero la situación ha cambiado completamente este curso y ahora es él quien domina la tabla con 50 puntos de ventaja sobre, precisamente, Lewis Hamilton y su SF-26.

"Haber sido capaz de superar esos momentos difíciles me dio confianza de cara a este año y también me hizo aprender mucho sobre mí mismo, no solo como piloto, sino también como persona", sentenciaba.