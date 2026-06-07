Antonelli se consagra en Mónaco, con final de opereta y Alonso rozando los puntos

Kimi Antonelli ha hecho historia a sus 19 años al coronarse en el Gran Premio de Mónaco, dominando de principio a fin una carrera en la que no ha tenido rival. El piloto italiano de Mercedes, en estado de gracia, suma ya cinco victorias de seis posibles esta temporada y se afianza en el liderato del Mundial después de su 'grand chelem' en el Principado.

Antonelli ha cumplido a la perfección el guión en un escenario que apenas permite adelantamientos y concede la mayor ventaja al piloto que sale desde la pole. El único que podía arruinar su fantástico domingo, Max Verstappen, se ha autodescartado en la primera vuelta por un fallo de motor.

Kimi, crecido, también ha logrado sobreponerse al atribulado final de carrera, con festival de sanciones y una bandera roja a falta de diez vueltas, tras el accidente del héroe local Charles Leclerc.

Con seis pilotos fuera de juego y otros tantos penalizados, Carlos Sainz estaba en disposición de puntuar nuevamente con Williams, pero Hülkenberg le ha embistió en el tramo final, arruinando su carrera. Fernando Alonso ha 'maquillado' el desastroso fin de semana de Aston Martin concluyendo en un digno 11º puesto, acariciando los puntos, que fueron para Checo y Cadillac.

Verstappen, KO

Drama total para Max Verstappen en Mónaco. El tetracampeón, que el sábado firmó una soberbia actuación en clasificación, se quedó a solo 43 milésimas de la pole de Kimi Antonelli y arrancaba segundo en parrilla, se ha quedado 'clavado' en la salida y ha tenido suerte de que ninguno de los coches a los que precedía le acabara impactando en un margen tan estrecho de trazado.

Max, que había advertido a los comisarios de la posición incorrecta del Mercedes de George Russell en la caja de salida, ha sufrido en sus propias 'carnes' la crudeza de las carreras cuando no tienes la suerte de tu lado. Y aunque ha conseguido arrancar el coche y llevarlo al box, no ha tenido más remedio que abandonar, reportando una rotura de motor de su Red Bull.

Un jarro de agua fría para Max y también para el gran premio y los aficionados. Y es que si algún piloto tenía oportunidad de desafiar al poleman Antonelli, era precisamente el tetracampeón neerlandés.

Alerta por Hadjar

Russell no ha recibido sanción por salida en falso, pero sí ha sido investigado Checo Pérez por este motivo. Su compañero Bottas no había cumplido aún 18 vueltas cuando ha enfilado el camino al garaje de Cadillac por un fallo en la unidad de potencia.

Antonelli tenía la carrera bajo control, con más de 11 segundos respecto a su inmediato perseguidor Lewis Hamilton, que se quejaba de la alta degradación, con 43º en el asfalto. Y en Red Bull han vuelto a dispararse la alarmas con Hadjar, que perseguía a Leclerc, tercero.

El francés ha protestado airadamente al quedarse sin freno motor: “No puedo reducir a primera, parece que algo va a explotar en el coche, ¡necesito una solución ya!”, ha advertido a gritos por radio, con Russell al acecho. “No la tenemos, sigue adelante”, le han replicado desde el muro.

Bearman, que rodaba último, ha protagonizado el tercer abandono del día en el Principado, cuando la carrera aún no había llegado a su ecuador. Y también Norris, sexto, reportaba graves problemas de potencia con su McLaren.

Sanciones y abandonos

Russell ha aprovechado su parada para ganarle la posición a Hadjar, que seguía sufriendo, pero el piloto británico de Mercedes ha recibido 5 segundos de penalización por exceso de velocidad en el 'pit lane'. También Hamilton ha sido sancionado por idéntico motivo, lo que daba una oportunidad a Leclerc en casa.

Antonelli ha hecho su pit stop tras 38 vueltas, sin perder la primera posición y , salvo sorpresa, camino de su particular 'grand chelem' en Mónaco: Pole, victoria y liderando de principio a fin en todas las vueltas. El 'festival' de sanciones por límites de velocidad ha continuado, con Piastri, Gasly, Colapinto y Stroll.

Norris ha continuado con su pesadilla y también se ha visto obligado a retirar su coche. Un duro golpe para el vigente campeón, que indirectamente ha beneficiado a Carlos Sainz y Williams, al progresar provisionalmente a la zona de puntos.

Stroll se ha estrellado en las protecciones en la Rascasse, a falta de 18 vueltas, propiciando un safety car crucial que iba a ser crucial en la estrategia de paradas. Ferrari no ha beneficiado a Leclerc, que estaba a 3 segundos de Hamilton, con 5 segundos de sanción para el inglés. Al parar a sus dos pilotos a la vez, han tenido esperando al monegasco mientras cumplía la sanción el británico.

Mercedes también se ha 'despistado' con Russell , que no ha cumplido su penalización durante su parada, por lo que ésta ha aumentado. Un 'drive trough' ha terminado de hundir al inglés, alejándole del pulso por el título con su compañero.

Bandera roja y polémica

La carrera se ha relanzado con Antonelli al frente y los Ferrari de nuevo al ataque. Leclerc ha arriesgado y se ha ido recto en la Rascasse, en el mismo punto que Stroll, dando pie a un nuevo coche de seguridad y a una posterior bandera roja en el tramo final para inspeccionar el asfalto de la curva 19.

El desenlace del gran premio se ha decidido con una salida en parrilla, después de dos vueltas tras el coche de seguridad. Hamilton se ha librado de otro posible castigo por una infracción bajo el coche de seguridad, mientras Hadjar, investigado por la misma situación, ha arrancando sin conocer su suerte.

Antonelli ha mantenido la concentración y no le ha dado opción a Hamilton en la resalida, mientras un toque con Colapinto ha arruinado las expectativas de Sainz. Se ha descartado la primera sanción a Hadjar, pero se anunciado una nueva investigación durante la bandera roja, mientras el francés seguía con opciones de podio.

Antonelli, ajeno a toda la polémica y a ritmo de vuelta rápida, ha cruzado la meta con 6.2 segundos de ventaja sobre Lewis Hamilton, que ha vuelto al podio en el Principado. Tercero ha sido Hadjar, a pesar de todos sus problemas y a la espera de salir bien librado de las deliberaciones de los comisarios.