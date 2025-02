Antonelli, ambicioso ante su debut en F1 con Mercedes: "Quiero ganar"

Kimi Andrea Antonelli (Bolonia, 2006) será este año el piloto más joven de la parrilla de Fórmula 1. En su primera temporada en el Mundial, estará acompañado por otros cinco rookies -Doohan, Bortoleto, Hadjar, Bearman y Lawson-, aunque ninguno de ellos acapará tanta responsabilidad, ya que al italiano le toca suceder al heptacampeón Lewis Hamilton en Mercedes.

Esta semana, en su primer evento oficial con la marca de la estrella y su nuevo socio comercial Adidas, Kimi contó cómo fue la propuesta de Toto Wolff: "Me llamó a su despacho y me dijo, '¿estás preparado para pilotar un Fórmula 1? En ese momento no podía ni hablar. Conozco a Toto desde 2018 y tenemos una relación realmente buena, siempre ha intentado enseñarme y guiarme en la dirección correcta", recordó.

Efectivamente el austríaco lleva la carrera de Antonelli y seguramente fue eso lo que decantó la balanza habiendo pilotos disponibles como Carlos Sainz, ganador de grandes premios y con una dilatada experiencia en F1. El italiano, por contra, solo tiene un año de experiencia en F2, con dos victorias y un sexto puesto final en el campeonato. Con su elección, Toto quería evitar que la 'perla' de la cantera Mercedes se le escapara como en su día ocurrió con Max Verstappen.

"Intentaré hacerlo lo mejor posible", respondió Kimi el día que le aceptó el desafío de Wolff: "Tengo plena confianza en el equipo, esta oportunidad de competir no se da todos los días. Me siento un privilegiado", dice ahora que está a punto de estrenar su andadura.

Las expectativas de Antonelli son altas. Llega a la parrilla sin complejos ante figuras consagradas y con un compañero, George Russell, que el año pasado firmó dos victorias, al igual que Hamilton. El nuevo monoplaza W16 puede estar más cerca que su predecesor respecto a McLaren, Red Bull y Ferrari y Kimi considera que está en disposión de pelear por podios y victorias.

"La mentalidad será salir a la pista e intentar ganar. Por supuesto, el nivel es extremadamente alto, están compitiendo contra lo mejor de lo mejor y con los mejores pilotos del mundo. Estaré contento de tener una temporada exitosa, aprendiendo mucho. No sólo como piloto, también como persona. Pero sí, por supuesto, lograr un gran resultado será genial", asegura el boloñés, convencido.

Si pudiera elegir el escenario de su primer triunfo, lo tiene claro: "Definitivamente, la carrera de casa, Imola. Y por supuesto Monza también, pero Imola es mi carrera de casa propiamente dicha y probablemente no seguirá en el calendario", apunta.

"Nuestra alineación de pilotos para 2025 combina experiencia, talento, juventud y velocidad pura. Estamos entusiasmados con lo que George y Kimi aportan al equipo, tanto como pilotos por separado, como juntos, nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia, también es un testimonio de la fuerza de nuestro programa junior y nuestra fe en el talento que tenemos", valora Toto Wolff, cada vez más convencido de su apuesta, un Kimi Antonelli joven, sobradamente preparado y al que muchos le ven un claro parecido físico con el mito Ayrton Senna.