El año más difícil de Sainz: "Lo que he tenido que vivir no es lo ideal"

No ha sido un año fácil para Carlos Sainz. El piloto español ha competido durante gran parte de la temporada siendo sabedor de que su fin con Ferrari estaba firmado. El madrileño ha tenido que lidiar en cada carrera siendo consciente de que su futuro era más que incierto. Tras anunciarse su fichaje por la escudería de Williams, el piloto ha valorado lo complicado que ha sido para él esta situación.

En declaraciones para 'The New York Times', el español se ha mostrado más sincero que nunca. Reconoce que competir cada fin de semana sin tener un destino claro para la próxima temporada ha sido muy difícil: "Lo que he vivido este año no es ideal para rendir al máximo nivel como deportista. Todo piloto que quiera rendir al máximo nivel quiere tener su futuro resuelto y no tener que preocuparse por eso, mientras tiene que rendir en una temporada de Fórmula 1", reconoce.

Pese a la delicada situación, Sainz se muestra orgulloso del nivel mostrado durante el primer tramo de temporada: "Estoy orgulloso de cómo manejé la primera mitad de la temporada teniendo en cuenta todo lo que tuve que pasar y lo relativamente bien que fue la temporada. Pero creo que hay tiempo de vuelta en el atleta cuando todo está un poco más tranquilo", explica.

Sus últimos meses han sido difíciles. La escudería italiana ha prescindido de sus servicios en favor de la incorporación de Lewis Hamilton, pero el piloto madrileño no se muestra dolido por la decisión de Ferrari y no cierra la puerta a volver en un futuro: "El hecho de que me vaya a final de año me hace pensar que no hay nada realmente malo en mí ni en Ferrari".

"¿POR QUÉ CERRARÍA LA PUERTA A UN REGRESO?"

Sainz insiste en que aún le quedan muchos años como piloto y que el futuro puede deparar algunas sorpresas: "Probablemente, todavía me quedan entre cinco y diez años de carrera por delante. ¿Por qué cerraría la puerta a un posible regreso? Siempre he dicho que, una vez que eres piloto de Ferrari, siempre serás piloto de Ferrari. Nadie te puede quitar eso. He tenido el placer de hacerlo durante los últimos cuatro años y sí, lo voy a disfrutar tanto como pueda", concluye.