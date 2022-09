Andy Soucek analiza el Campeonato de Fórmula 1

Fue el único piloto español de Bentley en GT, con una dilatada experiencia en el volante "Por talento, Alonso está a la altura de Hamilton", aseguró

Andy Soucek arrancó su carrera profesional en el Campeonato Español de Karting el año 1997. Durante su trayectoria ha participado en innumerables disciplinas: Formula 3 Española, Fórmula Renault 3.5 Series, GP2 Series, Superleague Fórmula, FIA Formula 2, Fórmula 1 (piloto de pruebas de Virgin Racing) y GT, donde fue el primer y único piloto español de Bentley y lo hizo entre 2015 y 2020.

Últimas temporadas

“En 2021 corrí el International GT Open con un Porsche GT3R y quedé segundo. Esta temporada corrí las 24 horas de Nürburgring, en el llamado infierno verde, el circuito más largo del mundo. Han habido cinco carreras donde he hecho dos pódiums. Todas ellas son en el mismo circuito. Es la primera vez que solamente compito en un único circuito, pero ha sido en uno muy especial. He conducido un BMW M4 GT3 y la idea es seguir ahí el año que viene.”

“De todas las competiciones, la que más disfruté fue en Fórmula 3, porque era un año en el que las expectativas no eran muy altas, dentro del equipo no pensábamos que podríamos luchar por el título y cada carrera era una celebración, tanto que nos quedamos a las puertas de levantar el trofeo.”

Fuera de la competición, hemos visto a Andy colaborar con distintos medios de comunicación para analizar el campeonato de la Fórmula 1. “Siempre me ha gustado el periodismo. Ahora colaboro de manera puntual, pero llevo varios años en diferentes proyectos porque es una cosa que disfruto mucho”

Antes de empezar con el análisis del campeonato, un tema que recurrente en el mundo del automovilismo es que el talento se suele quedar tapado por el dinero. ¿Tú que has estado ahí, cómo gestionan los pilotos talentosos jóvenes estas situaciones?

"Es verdad que si no eres una superestrella como Alonso, Hamilton o el propio Verstappen es muy difícil llegar sin un patrocinador, un padrino o alguien que apueste por ti.

En mi caso, me pasé toda la juventud sin cobrar un euro con el objetivo de llegar a la Fórmula 1 y he seguido prácticamente sin cobrar hasta que he pasado a los GT. Cuando no encontrabas la fuente de ingresos, debías buscar un equipo que tal vez no era el que esperabas, pero era con el que podías seguir compitiendo.Pero esta profesión es tan apasionante que la gente está dispuesta a pagar por ello. Desde pequeños somos muy conscientes de esto y los pilotos lo vivimos con aceptación".

¿A qué crees que se debe el ‘boom’ que ha vivido la F1?

“Principalmente se debe a la comercialización que se está haciendo desde que lo entró la Empresa Liberty, que son los reyes del marketing y saben cómo dar al espectador el contenido que quiere. En Estados Unidos han crecido muchísimo. De repente, mi familia estadounidense que no seguía el campeonato me habla de Verstappen, Alonso y Hamilton.

Yo creo que han logrado enseñar al público lo que antes no podían ver y eso les acerca. Otro factor que ha ayudado es que el público femenino se está interesando mucho más, varias encuestas recientes lo están demostrando.”

Campeonato F1 2022

Se decía que con los cambios en el reglamento, esta temporada sería mucho más igualada. Al final no ha sido así. ¿Por qué?

“Muchas veces el cambio de reglamento suele provocar un cambio de hegemonía de una marca. Aun así, sí que creo que se ha igualado, hay menos distancia entre los 15 primeros, los tiempos suelen estar más apretados”

“En este sentido, Red Bull dio con la tecla, pero el momento dulce que está viviendo Verstappen ha sido la clave”.

En 2021, antes del primer trofeo de Verstappen, predijiste que Red Bull competiría de tú a tú con Mercedes. Si bien es cierto que la fiabilidad de Mercedes no ha sido la mejor, el progreso de RB es evidente, ¿Cómo sabías que eso pasaría?

"Después de 6 años de dominación de Mercedes, en algún momento iba a haber un cambio, y Red Bull siempre era el coche que más cerca estaba, pero tal y como lo ha hecho RB, también podría haber sido Ferrari o incluso Alpine".

“Hamilton y Alonso son los Nadal y Federer de la Fórmula 1 y probablemente estén viviendo sus últimos años, por lo que considero que Max es y será el nuevo rey”.

¿Veremos a Ferrari en lo más alto en las próximas temporadas? Son un gran equipo, pero parece que siempre fallan en cuanto a la estrategia durante estos últimos años.

“Si Le Clerc que cobra unos 8 millones limpios al año trabajando para Ferrari critica abiertamente las decisiones de su equipo, imagínate lo que pienso yo en cuanto a las estrategias que están siguiendo. Está siendo un desastre. Las decisiones estratégicas de las últimas cinco carreras han sido deplorables, de echarte las manos a la cabeza y llorar, incluso han cometido varios errores en Pit Stop. Son cosas que deben replantearse totalmente según mi opinión, porque tienen un buen coche y dos grandes pilotos, pero el Mundial se les está escapando por la fiabilidad y este tipo de errores".

“Dicho esto, creo que Le Clerc va a seguir muchos años con Ferrari, al final ellos apostaron en un inicio por él. El piloto de carreras está preparado para sufrir y siempre tenemos esta capacidad para sobreponernos a las situaciones difíciles, por eso pienso que tienen que arrimar el hombro y remar todos en la misma dirección para salir de este bache”.

En cuanto a Sainz, ¿Cómo valoras lo que está logrando?

“Creo que en las cinco o seis primeras carreras no se sentía cómodo con el coche, pero estaba claro que esta adaptación era cuestión de tiempo. Tras el error en Australia tuvo una o dos carreras malas, pero la victoria en Silverstone le supuso un cambio de chip y a partir de ahí cogió mucha más confianza. Aquella victoria no solo le sirvió para ganar autoconfianza, sino para que tanto él como los espectadores vieran que Carlos es un piloto ganador, que está claro que lo es.

Ahora lo veo muy fuerte y mucho más preparado que al inicio, siempre está a la par de Le Clerc. Para mí, en Monza hizo la mejor carrera del año. El haber firmado dos años y estar bien valorado dentro de la escudería también te da mucha seguridad, y creo que dará más de una sorpresa”.

¿Te esperabas el ‘temporadón’ de Fernando Alonso?"De Fernando hay que esperarse cualquier cosa, es un fuera de serie. Con 41 años, seguir rindiendo al nivel de los mejores es muy complicado y más después de aquellas temporadas donde ha tenido tan mala suerte. Por talento está a la altura de Hamilton y tendría que haber ganado cinco o seis campeonatos, pero al final no solo es el talento, como se dice, a veces es estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Todo el mundo admira y valora todo lo que ha hecho durante su carrera, no me sorprende porque se ve que es un hombre que tiene algo especial".

¿Qué futuro le deparará su fichaje por Aston Martin? "Es una decisión muy arriesgada. Todo dependerá de lo que la escudería pueda mejorar el coche. Visto lo visto, dudo que le pueda ir mejor que lo como ha ido esta temporada con Alpine, pero claro, es Fernando y tiene a gente muy buena en el equipo. A pesar de que ahora no estén entrando prácticamente en Q3, pueden mejorar mucho de cara al año siguiente y yo conservo las esperanzas intactas".

Campeonato Mundial de 2023

“Desconozco los cambios que habrá en el reglamento, pero a un equipo como Aston Martin le podrían venir bien las modificaciones en este sentido”.

¿Quién es tu apuesta para el título de 2023?"Creo que Mercedes ha hecho un avance importante durante la temporada. Lo hemos visto en los resultados de Hamilton y seguro que darán un salto cualitativo, pero sigo viendo la combinación Verstappen-Red Bull muy fuerte y volvería a apostar por Max".

En cuanto a la afluencia de espectadores, ¿Crees seguirá esta tendencia positiva?

“Este año ha sido excepcionalmente buena por el fin de las restricciones por Covid. Montmeló fue una absoluta locura y en cada gran premio cuelgan el cartel de ‘Sold Out’. Hay una fiebre alrededor de la Fórmula 1 que creo que se mantendrá. Liberty está haciendo un gran trabajo en cuanto a la promoción y lo seguirá haciéndolo”.

Futuro de la Fórmula 1

La irrupción de Audi genera muchas expectativas, pero todavía queda tiempo para que los podamos ver en el circuito. ¿Cómo se adapta una marca que acaba de entrar en el campeonato? ¿Será un proceso largo o todos estos cambios en cuanto a normativas, sobre todo con el que llegará en 2026, ayudarán a que todo sea mucho más veloz?

“Si Audi toma esta decisión es porque creen que lo van a hacer bien. Vienen de haber ganado Le Mans, han entrado en el Dakar con el E-tron y, en general, están siguiendo una estrategia vanguardista con el coche eléctrico. Cuando entren en la Fórmula 1 deberán rodearse de expertos en la competición, pero no es nada nuevo para ellos, siempre sacan mucho rédito a cada aventura en la que se embarcan. Son un gran fabricante, no es un nuevo equipo pequeño.

Si entran es para ir con todo y, como marca alemana, su comparativa es Mercedes, entonces, viendo que Mercedes ha dominado en los últimos años, no creo que lleguen para quedar en la 15ª posición”.

Para acabar, nos gustaría tratar el tema de la polémica con los circuitos y la expansión o la ‘huida’ hacia EEUU. Son muchas voces las que critican esta 'americanización' del Mundial, así como la pérdida de circuitos míticos como el GP de Alemania. ¿Qué opinión tienes al respecto?

“Estados Unidos tenía una carrera hasta 2007 (Indianápolis), fue el último año y luego surgió el Gran Premio de las Américas en 2012. Ahora se han sumado Miami y Las Vegas. Un ejemplo similar es que en Oriente Medio se corren cuatro carretas: Bahréin, Catar, Abu Dabi y Jeddah lo cual demuestra que la F1 tiene que ir a los circuitos y a los mercados donde le interese en cuanto a negocio”.

“Creo que lo que están haciendo bien es mantener los circuitos míticos como Monza, Mónaco, el Circuito de Cataluña, Zandvoort, … Si siguen esta estrategia de ampliar el calendario, no veo ningún problema. El problema sería que basaran todo su negocio en los nuevos circuitos y se olvidaran de los míticos donde hay más encanto: muros cerca, poca escapatoria, gravilla, riesgo. Pero yo creo que lo que están haciendo es abrir el calendario a circuitos nuevos y eso es crecer”.