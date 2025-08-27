Andy Cowell, director de Aston Martin: "Si no existieran las regulaciones de 2026, ¿Dónde estaríamos ahora?"

La llegada de Adrian Newey a Aston Martin en marzo supuso un punto de inflexión en el trabajo de la fábrica británica. Desde la incorporación de uno de los mejores ingenieros de Fórmula 1 al equipo, el trabajo en el monoplaza de 2026 no ha cesado.

El equipo de Silverstone sueña con el coche del próximo curso, pero Andy Cowell, CEO y director de Aston Martin, se plantea como habría ido esta temporada con la ayuda de Newey. El director del equipo explicó a 'Motorsport.com' algunos puntos clave sobre los trabajos que se llevan a cabo en la fábrica.

La pregunta de Cowell

"Supongo que, en términos de puntos en el campeonato que hemos conseguido acumular, ha sido decepcionante. Es frustrante. Es uno de esos años en los que me quedo al final de la parrilla en la salida de una carrera y pienso: 'Si no existieran las regulaciones de 2026, ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Qué rendimiento habríamos añadido a este coche si desde marzo Adrian se hubiera centrado en el desarrollo del coche de 2025?'".

Aston Martin tiene clara la meta del próximo curso y la incorporación de Newey no fue la única. Enrico Cardile, exdirector técnico de Ferrari también se incorporó al proyecto. "Hay una docena de personas más que se han incorporado en puestos de liderazgo y tenemos herramientas que han mejorado" añadió.

"Nuestros rivales también habrían mejorado, pero siento que, con la potencia de Adrian y con los otros recursos que son mejores que hace seis meses, estaríamos más arriba en la parrilla y recogiendo más puntos en la segunda mitad de la temporada. Es doloroso cuando estás al final de la parrilla y solo tienes detrás al coche médico".

El futuro de Aston Martin

A pesar de que las dudas invadan a Cowell, el jefe del equipo aseguró que la estrategia de trabajar en el coche de 2026 era la correcta. "No se trata solo de invertir en 2026. Es invertir en rendimiento para el inicio de 2026 sobre el que luego construyes durante muchos años. Por lo tanto, es absolutamente lo correcto invertir en 2026 y en lo que venga después".

El trabajo para 2026

"Lo que hemos intentado hacer es un trabajo de ingeniería estructurado y minucioso, en el que tienes una idea y calculas cada paso del camino. No vamos a recortar esquinas, vamos a ver cómo hacerlo en un plazo competitivo, pero sin perder calidad. Y creo que eso dará frutos en cada temporada de aquí en adelante" cerro Cowell a 'Motorsport.com'.