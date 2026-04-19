Andrea Stella, director deportivo de McLaren, confía en el equipo: "Tenemos todo lo necesario para volver a triunfar”

La escudería McLaren cerró 2025 como uno de los mejores cursos de su historia, con el título de constructores bajo el brazo y un doblete en la clasificación de pilotos con Lando Norris como campeón mundial y Oscar Piastri en el segundo puesto.

Con el inicio del nuevo curso y la entrada en vigor de la nueva normativa la situación ha cambiado radicalmente, con Norris y Piastri como quino y sexto de la tabla, con 25 y 21 puntos, respectivamente.

Para Andrea Stella, director deportivo de McLaren, el desempeño gris de los monoplazas en estas primeras carreras se explica por dos razones, "la primera es que tardamos más de lo previsto en aprender a aprovechar todo el potencial de la unidad de potencia. Además, sufrimos diversos problemas de fiabilidad en este aspecto, lo que no solo afectó significativamente a los resultados, sino también al ritmo de nuestro aprendizaje. La segunda es que la fase de diseño del MCL40 se vio afectada tanto por el hecho de que seguimos luchando por el Campeonato hasta la última carrera de 2025 como por un enfoque de diseño diferente".

Pese al momento complicado que vive la escudería, en la entrevista difundida por los medios oficiales de McLaren, Stella quiso destacar el lado positivo, representado en "el carácter demostrado por el equipo y los pilotos, en línea con lo que vimos en 2025 cuando ganamos ambos títulos. Una vez más, hemos afrontado las dificultades de manera unida y cohesionada, tanto internamente como con nuestros socios de Mercedes HPP". Además, se mostró optimista con la evolución del monoplaza y con los brotes verdes mostrados en Suzuka donde Piastri subió al podio.

Parón beneficioso

Para el equipo, el parón provocaod por el conflicto en Oriente Medio, lejos de ser un contratiempo ha supuesto "la oportunidad de trabajar de una manera más consistente y lineal", pese a que según apuntó Stella, ya se habían establecido previamente paquetes de mejora para los GP de Miami y Montreal. "Tenemos previsto introducir un paquete integral de soluciones aerodinámicas, que se implementará gradualmente entre los dos Grandes Premios", explicó el ingeniero italiano, consciente de que "no será sencillo introducirlas durante dos fines de semana de Sprint, dado el tiempo limitado disponible para realizar pruebas comparativas con tan solo una hora de entrenamientos libres cada fin de semana".

Aunque Stella espera que estas mejoras repercutan en el rendimiento del coche, tiene claro que "los otros 10 equipos también han tenido la misma oportunidad de trabajar en el desarrollo de sus paquetes". "No espero cambios revolucionarios en la clasificación, pero nuestro objetivo es reducir la diferencia de rendimiento con los líderes en las próximas carreras", comentó y afirmó que "tengo muchas ganas de llegar a Miami y empezar a descubrir quién ha hecho mejor su trabajo".

Andrea Stella, director de McLaren / ANNA SZILAGYI

Para el director deportivo de McLaren, el inicio del equipo en esta temporada no ha sido ninguna sorpresa porque "éramos plenamente conscientes de cómo los cambios regulatorios alterarían el orden competitivo entre los equipos".

Aunque espera que empiecen a verse mejoras en los próximos GP, Stella quiso matizar "que somos un equipo cliente, compitiendo contra equipos oficiales respaldados por algunos de los mayores fabricantes, en uno de los deportes más competitivos del mundo. Desde el principio, era plausible que quienes tuvieran la oportunidad de diseñar tanto el coche como la unidad de potencia simultáneamente pudieran tener ventaja, especialmente en las primeras etapas de un nuevo marco regulatorio".

"La decisión de no ser un equipo oficial tiene sus pros y sus contras, pero los resultados de McLaren en los últimos dos años demuestran que incluso un equipo cliente puede ganar, no solo carreras, sino también campeonatos", comentó.

Pros y contras

Stella dio también su opinión al respecto del controvertido cambio de normativa que ha dividido al paddock. "Desde hace casi cuatro meses, hemos visto los frutos de un esfuerzo conceptual sumamente complejo. Es complejo para los equipos, para los pilotos y también para los aficionados. Al evaluar estos primeros meses de la nueva temporada y reglamento, debemos pensar con objetividad. Si nos fijamos ante todo en los datos, no podemos negar que la reacción de los aficionados ha sido positiva en general, con índices de aprobación promedio para las tres primeras carreras superiores a los de 2025", argumentó, destacando que también han crecido las audiencias televisivas.

Por otro lado, y como ellos mismos han podido constatar "hay aspectos que se pueden mejorar para que el reglamento sea aún mejor y más efectivo", aunque recordó que ya se están llevando a cabo reuniones con las partes implicadas para mejorar. Este mismo lunes tendrá lugar una reunión con la FIA.

Otro de los temas estrella de estas semanas en la actualidad de mcLaren ha sido la llegada de Gianpiero Lambiase en 2028, después de anunciarse la salida de este de Red Bull. Para Stella, esta adquisición "aportará una gran experiencia y potencial al equipo a largo plazo. Al mismo tiempo, confirma una vez más el atractivo que McLaren ha adquirido para los mejores talentos de la Fórmula 1". "Para mí, será un apoyo fundamental, desempeñando el cargo de Director de Carreras, una posición que actualmente ocupo junto con mi rol de Director de Equipo", apuntó al respecto.