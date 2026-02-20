El análisis de la pretemporada de Alonso y Aston Martin: el ‘plan’ se quedó a medias en Bahrein

En el gran éxito de público y taquilla que es el film “F1 The Movie”, Sonny Hayes es un piloto que vuelve a los circuitos tras muchos años de ausencia para rescatar a su antiguo equipo del fondo de la clasificación.

A las cualidades al volante que acredita el bello ejemplar masculino interpretado por Brad Pitt, se suma la perícia de la no menos interesante Kerry Condon, la ingeniera jefe del equipo que dirige un espectacular Javier Bardem.

Y de repente, de la noche a la mañana, en un pispás y como quien no quiere la cosa… lo que era un carrito de helados se convierte en el monoplaza más rápido de la parrilla para empezar a ganar carreras a tutiplén, a mayor gloria y satisfacción de los propietarios de la recauchutada escudería.

En la F1 real, no en la del celuloide, milagros así no existen. Lo hemos visto cada temporada, y lo seguiremos viendo por los siglos de los siglos.

La temporada 2025 fue un desastre para el equipo Aston Martin. El fichaje de Adrian Newey, el técnico más cotizado en la F1 actual, para el equipo de Silverstone supuso una inyección de confianza y de optimismo para el futuro que ya ha llegado.

Para Fernando Alonso, que en julio cumplirá 45 años, este argumento parecía la gran motivación para lo que aparentemente podría ser su “último baile” en la F1 tras 25 años -más de la mitad de su vida- en los Grandes Premios.

Pero la realidad está siendo otra. Terminados los tests de pre-temporada Aston Martin es el único equipo de los once participantes que no ha podido hacer ninguna simulación de carrera, adoleciendo además de una evidente falta de fiabilidad y de velocidad.

El AMR26 no solo es verde, sino que está muy verde. Tanto que se ha puesto incluso en duda que pueda cubrir el 107% del tiempo necesario para clasificarse en la primera cita del año, en Melbourne.

Ni el coche de Alonso es tan bueno como nos quisieron hacer creer tras tan solo media docena de vueltas en Montmeló, ni tan malo como podríamos pensar después de las pruebas en Sakhir.

Queda poco tiempo, cierto, pero Aston Martin no será el único equipo que llegue con la lengua fuera a la primera carrera del año.

El coche visto en Bahréin presenta algunas soluciones técnicas interesantes, con el sello característico de Newey. Pero llegados a este punto hay que recordar la legendaria frase de Enzo Ferrari: “la aerodinámica es para los que no saben fabricar motores”.

Y tras lo visto en la pretemporada su principal problema radica en el motor. En Honda han reconocido tener varios problemas en su unidad de potencia, especialmente en lo referente a la batería y la parte eléctrica en general, que ahora juega un papel determinante en esta nueva F1.

El inicio de temporada recuerda demasiado el desastre que fue para Alonso el año 2015, con un McLaren que también llevaba motor Honda.

Desde Japón ya reconocen sus problemas en un ejercicio de auto-crítica muy loable, y en la sede de HRC en Sakura trabajan a toda mecha para corregirlos.

Alonso dice que todo tiene su solución en esta vida, pero pienso que “la 33” de momento parece inalcanzable, y no por su culpa.

El “último baile” puede hacerse muy largo para el asturiano, sobre todo si la música de fondo no es el “himno a la alegría”, sino la letanía de los violines del Titanic.