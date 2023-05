El análisis del GP de Miami: Las tribulaciones de un Hamilton perdido

Después de ganar ocho títulos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021 Mercedes está en plena caída libre Hamilton, que tiene siete títulos, está muy tocado. Le cuesta mucho asimilar la situación en la que se ve inmerso

Mercedes ha anunciado que va a presentar una importante evolución en su coche para el GP de Imola, en dos semanas, y con ello tratan de contrarrestar el aluvión de críticas que se han desatado tras la debacle de Miami. Después de ganar ocho títulos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021 están en plena caída libre y solo les permite mantener la esperanza el hecho de los repetitivos errores de Ferrari.

Toto Wolff, tras otra serie de ácidas críticas de Lewis Hamilton, ha reconocido que tienen un coche no solo por debajo de las expectativas sino que no lo van a tener nada fácil para remontar. Es incomprensible como, después de los problemas de 2022, han construido el bólido de este curso bajo los mismos parámetros del anterior, con lo que la brecha con Red Bull ha aumentado de forma dramática.

Es inexplicable que no hayan tratado de cambiar el concepto del coche para mejorar sus prestaciones y el rendimiento, con lo que todo lo que hagan a partir de ahora va a ser un parche tras otro. Han perdido el rumbo.

Hamilton, que tiene siete títulos, está muy tocado. Le cuesta mucho asimilar la situación en la que se ve inmerso. Asegura una y otra vez que no va a abandonar, que no se retirará, pero en su entorno no se ven luces y sí muchas sombras. Nadie piensa en que puedan optar al título después de cinco de las carreras, ni dentro del equipo, pero lo más alarmante es ver como la estrella de Lewis Hamilton se apaga poco a poco.

Está sufriendo y mucho. El británico es una sombra de sí mismo y después de sumar un solo podio en las carreras que ya hemos disputado poco puede decir cuando George Russell le pone en evidencia repetidamente, habiéndole superado en cuatro de las cinco qualy. No es que no pueda con los Red Bull o con Alonso, Lewis no puede con su propio compañero de equipo, siempre el primer enemigo. La situación no es nada fácil para él. Acostumbrado a ganarlo todo, podría optar a un cambio de aires y su nombre suena repetidamente en la órbita de Ferrari. La decisión es suya y hoy, probablemente, no la sabe ni él.

VERSTAPPEN SIGUE EN OTRO NIVEL

Max ha dominado con autoridad todo el fin de semana en Miami, rematando su actuación con la tercera victoria de la temporada, la 38ª de su carrera deportiva y remontando de forma espectacular de la novena plaza en la parrilla a liderar otro doblete de Red Bull que está dominado con mano de hierro. Cometió un error en la calificación y se vio condenado a salir muy retrasado, pero la velocidad que ha atesorado en la pista ha sido brutal y su excepcional pilotaje ha hecho el resto. Está en otro nivel y el tercer título llama a su puerta. Falta mucho campeonato, desde luego, pero pocos pensamos que nadie, ni tan siquiera Checo Pérez, pueda superarle.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

LA F1 TIENE QUE ORDENAR EL CALENDARIO

Esta temporada es la más larga de la historia de la Fórmula Uno con un calendario de 23 grandes premios y todo apunta a que la próxima (2024) va a aumentar el número a 24 o 25 carreras, a las que se van a incluir un total de diez carreras cortas el sábado por las seis que se harán este año. Los equipos se muestran partidarios de ello, no ponen pegas en mejorar el espectáculo, pero sí exigen con ello es que se les reparta más dinero, que se aumente el techo presupuestario porque los gastos aumentan y también que el calendario sea más racional y que se agrupen las carreras que se celebran en diferentes continentes para ahorrar también en los viajes del material y del personal.