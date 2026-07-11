El amor imposible entre Newey y Horner

En uno de esos anuncios mediáticos y hasta galácticos en la fábrica de Silverstone. Una de esas jornadas donde el personal se pone de gala, el mandamás Lawrence Stroll lo dejó claro. “Olvidaos de Horner”, soltó el magnate canadiense, a todo volumen, para terminar su discurso hacia los cientos de trabajadores congregados en la fábrica. Stroll dejó claro que, al menos en ese momento, no iba a fichar para Aston Martin a Christian Horner, despedido por Red Bull justo hace un año. Aquellas palabras no trascendieron pero, con el paso del tiempo, podrían haber perdido valor.

Horner es una de las personalidades más potentes y fuertes del paddock de Fórmula 1. Tremendamente exitoso en sus dos décadas en Red Bull, hoy en día se encuentra sin trabajo y viendo las carreras por televisión, sin tener que despejar preguntas incómodas de la prensa ni tener que defender acciones polémicas de sus pilotos en pista. Hay quien cree que el británico, relacionado en varias ocasiones con Aston Martin, va a volver. Que está cerca de hacerlo. Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, lo tuvo clarísimo durante el Gran Premio de Silverstone, hace unos días: "Volverá. No me corresponde a mí decir dónde, aunque lo sepa. Le corresponde a él decirlo”.

Horner acaparó todas las miradas y cámaras del paddock en su retorno, un año después de haber hecho acto de presencia por última vez en un paddock, con Red Bull. Al exjefe de equipo le metieron varios micros, entre ellos Sky Sports y DAZN, y dejó alguna perla sobre sus intenciones: "Si volviera, solo lo haría en un puesto donde tuviera la capacidad de generar un cambio, de marcar la diferencia, de ganar”. El británico ha sido relacionado con una posible compra de Alpine, además de Aston Martin. "Si no puedes hacerlo para ganar, ¿para qué molestarse?”, expresó. Si vuelve es para ganar.

Christian Horner busca una fórmula para volver a la F1 / JOEL CARRETT

También se le vio en algún evento de la marca china BYD, que podría entrar como duodécimo equipo de la parrilla. Horner ha sido visto con altos cargos del fabricante en las últimas semanas. ¿Y Aston Martin? La clave de su fichaje es su elevado salario y cómo colarlo en el tope presupuestario y su relación con Adrian Newey. ¿Cómo salieron de Red Bull y qué tipo de relación les une hoy? Hay relaciones irreconducibles. Por más que se intente solventar, a base de mensajes, imágenes en redes sociales y gestos cariñosos. Lo de Horner y Newey es un misterio y es difícil de decir si es el caso: se dice que terminaron como el perro y el gato en el polvorín que fue Red Bull y que no podrían trabajar juntos.

Recientemente, se les ha visto juntos en Wimbledon, no pegados y cogidos de la mano pero sí en el mismo círculo, gracias a la imagen que subió a redes su mujer Amanda.

Antes, se les vio con cierta complicidad en la parrilla de Silverstone juntos. Y semanas atrás, en un concierto de Oasis, otra instantánea alimentó todo y disparó los rumores mientras prensa internacional desliza el interés de Aston por Horner como parte de su reestructuración en un equipo lleno de altos cargos pero que parece que dejará de contar con Andy Cowell. También sonó Jonathan Weathley para poner orden en Silverstone. Hay que aclararse, que todos no caben.

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Mientras, en el Festival de Goodwood, Newey, sin Horner cerca, se ha relajado y ha disfrutado de su RB17. "Este es un momento muy especial para mi, el coche se encendió por primera vez hace tres semanas. La suspensión activa aún no funciona y los ventiladores enfrían pero todavía no generan carga aerodinámica. Realmente lo estoy disfrutando”, comentó subido a él. El ingeniero buscó los límites, se lució… y quién sabe si en un futuro vuelve a reunirse con Horner en el equipo de galácticos que está montando Aston Martin pero que sigue sin carburar.