La 'amenaza' de Verstappen: "Se acerca el final de mi carrera"

A sus 28 años y después de estrenar paternidad, Max Verstappen siente que se agota su tiempo en la Fórmula 1. Debutó en el ‘gran circo’ con solo 17 años, después de una infancia marcada por la exigencia de su padre Jos en el karting y las categorías inferiores. Tiene claro que no seguirá el ejemplo de pilotos veteranos como Lewis Hamilton (41) y Fernando Alonso (44) y advierte que “definitivamente, se acerca el final de mi carrera”.

La nueva reglamentación que entra en vigor este año y que concede una gran importancia a la gestión de la energía no le motiva en absoluto.site En los test de en Bahrein, Verstappen fue el más crítico con el rumbo que ha tomado el campeonato. “He hablado con él y os aseguro que Max seguirá formando parte del futuro de este deporte”, aseguró el CEO de la F1, Stefano Domenicali al cierre de la pretemporada.

"El nuevo reglamento no ayuda"

Pero las palabras del neerlandés en el podcast ‘Up to Speed’ parecen indicar todo lo contrario: "Es difícil, diría que el nuevo reglamento no está ayudando a alargar la duración de mi carrera en Fórmula 1 pero no importa, puedo fácilmente dejarla atrás, estoy feliz con lo que he conseguido y tengo otros proyectos", avisa.

Y es que fuera de la F1, Verstappen es propietario de un equipo de GT3, que estrena alianza Mercedes, y con el que quiere competir en resistencia. Y sueña con correr las 24 Horas de Le Mans. Precisamente bromeó en Bahrein bromeó con Fernando Alonso al respecto: “Me han dicho que vas a seguir en F1 hasta los 75, pero en algún momento encontraremos la forma de ir juntos a Le Mans”, dijo.

"Cuando tenga 60 o 70 años, ¿a quién le va a importar si gané 4 o 10 títulos? Me hago mayor y prefiero pasar el tiempo con mi familia antes de que ellos ya no estén, es algo que me he dado cuenta con el tiempo”, argumenta Max.

“La semana pasada estaba esquiando con unos amigos y con mi familia y me di cuenta que eso era fantástico, poder pasar varios días juntos, apreciar la vida. Quiero vivir mi vida, sólo se vive una vez y no quiero pasar 25 años pilotando un coche, quiero apreciar lo que hay fuera. Tal vez sueno dramático pero no quiero seguir viviendo sólo para correr", zanja.

Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero ya ha apuntado que si no se adapta a la nueva normativa y al guión de Liberty y la FIA, se irá antes.