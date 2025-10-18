Alta tensión en McLaren

A costa de críticas, McLaren ha gestionado este año a sus pilotos recurriendo a su particular filosofía, dejándoles competir, limitando fricciones y manteniendo la armonía en el box. Las ‘papaya rules’ les han permitido proclamarse campeones de constructores con mucha anticipación, a falta de seis grandes premios.

Pero ahora que ya tienen el ansiado título, posiblemente el pulso Oscar Piastri y Lando Norris se recrudezca. De hecho, en Singapur el australiano sacó a relucir su ‘lado malo’, más rebelde, que es precisamente el que puede acabar dándole el Mundial.

Demasiado en juego

Hasta ahora las cosas han ido bien, pero la batalla definitiva empieza ahora. Este fin de semana en Estados Unidos, con 33 puntos en juego (8 en el sprint y 25 el domingo), pueden saltar chispas. “Cada piloto tiene sus propias aspiraciones y éste es un principio fundamental que forma parte de nuestra manera de entender las carreras. Queremos proteger este concepto de ‘dejarles correr’, pero sabemos que hay dificultades para ponerlo en práctica. Tenemos que ser minuciosos”, analiza el director de la escudería, Andrea Stella.

En Monza el equipo le pidió a Piastri intercambiar su posición con Norris tras un mal pitstop del británico y el líder del Mundial, aunque regañadientes, obedeció, sabiendo que quizá esos tres puntos de Italia podría echarlos en falta en el desenlace del campeonato. En Bakú, Piastri abandonó por accidente en la primera vuelta y Norris no aprovechó su oportunidad, ya que solo pudo finalizar séptimo.

En Singapur, Piastri empezó por delante (3º) de Norris (5º) en parrilla, pero en la salida, peleando ambos con Max Verstappen, Lando acabó obstaculizando a su compañero. “Eso no es labor de equipo”, protestó Piastri, instando a McLaren a intervenir.

El equipo optó por dejar las cosas como estaban, con ventaja para Norris y Piastri, en cuarta plaza: “¿Entonces nos parece bien que Lando me saque de la pista? Eso no es justo, lo siento. Si tiene que evitar otro coche (el de Verstappen) chocando con su compañero, entonces es un trabajo de evasión bastante jodido”, soltó por radio el líder del Mundial.

Líder en rebaldía

Por primera vez Piastri evidenció la tensión y no solo durante la carrera. Al cruzar la meta, el CEO de McLaren, Zak Brown, le felicitó por su actuación y Oscar desconectó la radio.Luego, todo el equipo subió al podio para celebrar el Mundial de constructores sin esperar a que el australiano terminase su comparecencia ante la prensa y Oscar lo festejó después en su lado del box y junto a sus mecánicos de confianza.

“Oscar se muestra más nervioso y es más susceptible”, valoró Ralf Schumacher, ex piloto y comentarista, que hasta este momento había canalizado sus críticas hacia Norris, cuestionando si tenía la fortaleza mental para pelear por el título contra un piloto de “sangre fría” como Piastri.

Lando se defendió con firmeza en Marina Bay. “Cualquiera en la parrilla habría hecho exactamente lo mismo que yo, si me culpas por ir por dentro y meter mi coche en un hueco tan grande, entonces no deberías estar en F1” replicó.

Pero a su llegada a Austin entonó el ‘mea culpa’ y reveló que después de debatir el asunto internamente, McLaren le dio un toque de atención: “Se revisaron las cosas y habrá repercusiones para mí hasta final de temporada”, advirtió. “El equipo me considera responsable y es justo. Hemos analizado las consecuencias para mí y cómo evitar que suceda algo peor. Puse en riesgo que pudiera seguir en carrera, fuera contra Oscar o contra otro piloto Y lo tengo que evitar”, subrayó Norris.

Un alivio para Piastri: “Estoy contento con que no haya favoritismos, ha habido muchas discusiones productivas y creo que ahora está bastante claro cómo queremos correr como equipo”.