Alpine pone 'rumbo' al 2026 en el puerto de Barcelona

Alpine ha revelado este viernes, tres días antes de que arranque la pretemporada en el Circuit de Barcelona, el aspecto de su nuevo monoplaza para 2026. El coche, que ha visto la luz a bordo del impresionante crucero MSC World Europa, anclado en el Puerto de Barcelona, llama poderosamente la atención por su decoración, pero lo que de verdad supone el cambio más significativo late en su interior.

Y es que el flamante A526 equipará motores Mercedes, después de abandonar las unidades de potencia Renault que tanto les penalizaron al en 2025, cuando concluyeron últimos en el Mundial de constructores, su peor resultado en F1.

Si en la anterior etapa normativa (2022 – 2025) hubo hasta cuatro jefes de equipo y cinco pilotos diferentes, Alpine abre un periodo de estabilidad: Flavio Briatore sigue al frente del proyecto y repite tándem de pilotos, el francés Pierre Gasly, que el año pasado sumó el total de 22 puntos del equipo y el argentino Franco Colapinto disputando su primera temporada completa en F1, después de estrenarse a finales de 2024 con Williams y sustituir a Jack Doohan en 2025, tras solo seis carreras. Paul Aron es el probador y reserva.

Red Bull y su ‘hermano’ Racing Bulls, abrieron el fuego de las presentaciones el pasado 15 de enero en Michigan, en casa de Ford, en el estreno de su alianza con la marca del óvalo. Los estadounidenses de Haas mostraron la decoración de su coche el 19 de enero y un día más tarde Audi inauguró su histórica etapa en la F1. Hoy se ha conocido el Ferrari SF-26 y ayer conocimos el nuevo Mercedes W17, al que todos señalan como el gran favorito este curso, incluso antes de que salga a la pista en los test de Montmeló.

Si los alemanes aciertan con el cambio reglamentario más extremo de los últimos tiempos en la F1, tal como hicieron en la era híbrida, sus equipos cliente se verán también beneficiados. Y entre ellos esta Alpine.

Aunque el coche ya rodó en un filming day en Silverstone, es la primera vez que aparece con su decoración oficial y patrocinadores para la actual temporada. “He guiado al equipo en un año difícil y espero que este sea mucho mejor. El shakedown fue positivo y estamos esperanzados”, ha subrayado Briatore durante la presentación. “Estoy seguro que Franco va a competir al nivel de Pierre, porque les necesitamos a los dos y esta temporada es un desafío”.

"Es la primera vez en mi carrera que todo el coche sufre cambios tan profundos. Todo el mundo se encuentra en terreno desconocido, pero como piloto lo encuentro muy emocionante. Para el equipo, ha sido un largo camino hasta llegar aquí. El año pasado trabajamos mucho en el simulador para prepararnos para la nueva normativa", ha comentado Gasly.

"Será interesante ver lo que nos deparan los test de la semana que viene, pero no serán los coches definitivos. Seguiremos aprendiendo para desarrollar el paquete cada vez que salgamos a la pista. Habrá que trabajar duro con el equipo para identificar las áreas de mejora, pero siento un inmenso orgullo al ver cómo el equipo alcanza todos sus objetivos en la preparación del A526", ha añadido el galo, que asume el rol de líder del equipo.

"Estoy muy ilusionado. Por primera vez en mi carrera, he podido disfrutar de una verdadera pretemporada para prepararme lo mejor posible para una temporada completa, desde los primeros test a la primera carrera. Me siento involucrado en el proyecto y dispuesto a trabajar duro desde el principio", ha valorado Colapinto.