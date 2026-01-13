Alpine y Jack Doohan separan sus caminos

Es oficial, Jack Doohan no continuará en las filas de Alpine la próxima temporada. La escudería francesa ha anunciado este martes que ha llegado a un acuerdo con el piloto australiano para finalizar su camino conjunto.

"BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y permitirle buscar otras oportunidades profesionales", explica el comunicado del equipo en el que se repasa brevemente la trayectoria del australiano en Alpine.

"El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro", concluye la nota.

Camino de subidas y bajadas

Doohan se convirtió en 2022 en el primer piloto de la Academia de Alpine y un curso después asumió las funciones de piloto reserva, además de clasificarse tercero en el campeonato de F2 de ese curso. En 2024, de forma inesperada, daba el salto a la Fórmula 1 en el último Gran Premio de la temporada en Abu Dhabi, tras la salida del entonces piloto titular, Esteban Ocon.

En 2025 se convirtió en uno de los seis rookies de la categoría, aunque su tumultuoso inicio con varios accidentes le dejó fuera del campeonato tras solo seis carreras. El puesto como compañero de Pierre Gasly lo ocupó el argentino Franco Colapinto, en un movimiento que debía ser temporal, mientras Doohan quedaba relegado a las labores de piloto probador.

Finalmente, Colapinto se asentó en la plaza y el pasado mes de noviembre Alpine anunció la ampliación de su contrato para la temporada 2026, mientras que el australiano, hijo del campeón de 500cc Mike Doohan, deberá buscar su futuro en otro lugar.