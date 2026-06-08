Alpine calienta motores en Barcelona: el A526 de Gasly y Colapinto reina en un emblemático lugar de la ciudad

El Mundial 2026 de Fórmula 1 aterriza en Barcelona para el Gran Premio de Catalunya, el primero bajo esta denominación, que se disputa del 12 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya. A la espera de que la caravana del 'Gran Circo' haga su aparición en la capital catalana tras el Gran Premio de Mónaco, Alpine ha empezado a calentar motores trasladando su A526 hasta uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El monoplaza que conducen Franco Colapinto y Pierre Gasly amaneció este lunes en el Tibidado, el pico más alto de la Sierra de Collserola, con vistas privilegiadas a Barcelona. Una acción que supone el punto de partida a la semana del GP y que culminará con la Alpine Race Week que se celebrará en el Atelier de Alpine en Barcelona desde el jueves 11 y hasta el domingo 14 de junio.

La escudería francesa llega a la cita como la quinta fuerza del campeonato, después de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, aunque con las sensaciones encontradas tras el podio que consiguió Gasly este domingo pero que perdió pocos segundos después de cruzar la bander a cuadros por doble la sanción que le fue impuesta. Montecarlo a parte, Alpine ha iniciado la temporada de la mejor manera, erigiéndose como el mejor de la zona media y el equipo a seguir, una dinámica que esperan mantener en el GP de Catalunya.

El Alpine, en el Tibidabo / Alpine

Experiencia inmersiva

En el marco de esta nueva cita, la séptima del campeonato, Alpine ha diseñado la Alpine Race Week, una experiencia pensada para traladas la emoción de la prueba más allá del circuito. Durante cuatro días, las instalaciones acogerán una completa agenda de actividades, con experiencias exclusivas para los aficionados.

El Atelier Alpine se convierte en una extensión del paddock, dónde el gran público podrá disfrutar de la emoción de la Fórmula 1, con simuladores de Fórmula 1 de última generación y el visionado en directo de entrenamientos, clasificaciones y la carrera.

Asimismo, contará con sesiones de entrenamiento deportivo inspiradas en la preparación de los pilotos profesionales o coloquios con expertos que pondrán voz a temas de actualidad relacionados con uno de los deportes más exigentes a nivel físico y emocional.

El momento álgido de esta Alpine Race Week llegará el jueves 11 de junio, de 10:00 a 16:00 horas, con los monoplaza como protagonistas. El Alpine A526 de Pierre Gasly y Franco Colapinto recorrerá algunas de las calles de la Ciudad Condal (Carrer de Valencia, Diagonal, Vía Augusta, Paseo de Colón, Paralel, Plaza España o Gran Vía) en una vitrina transparente, escoltado por los Alpine A290 y A390.