'Alonsomanía' en Plaça Catalunya

El Circuit de Barcelona cumplirá este fin de semana su 35ª edición del Gran Premio de España, coincidiendo con el 75º aniversario de la F1. El paddock ya luce sus mejores galas y se prepara para dar paso a la actividad en pista, a partir de este viernes, pero el Fan Village de Plaça Catalunya ‘calienta motores’ con todo tipo de actividades para los aficionados al motor y el público en general. Se inauguró el pasado sábado, aunque el ‘plato fuerte’ se ha hecho esperar hasta este miércoles, cuando han salido a escena algunos de los protagonistas del ‘gran circo’, encabezados por Fernando Alonso y Carlos Sainz, que han provocado un auténtico delirio entre sus fans.

Junto a ellos, los dos ex pilotos catalanes de F1, Pedro de la Rosa , Marc Gené, y las promesas de la cantera, Pepe Martí (F2), Mari Boya y Bruno del Pino (F3) han podido compartir sus impresiones antes del Gran Premio. Laurent Mekies, Team principal del equipo Visa Cash App Racing Bulls, también ha estado presente.

Este año los promotores de la carrera no han llegado a un acuerdo con el Ajuntament de Barcelona para poder repetir el espectacular Road Show en el Passeig de Gràcia, un evento que en 2024 reunió a miles de personas y encandiló a los gestores del campeonato, Liberty Media, con los que se está negociando la renovación más allá de 2026.

Por eso era especialmente importante el éxito de Village instalado en el corazón de la ciudad y que entre otras cosas, incluye una colección de monoplazas históricos y diversos sets de simuladores y exhibiciones de paradas en boxes.

Los últimos días el buen tiempo ha acompañado y el goteo de visitantes ha sido constante, pero sin duda la presencia de Sainz y Alonso ha tenido un impacto fundamental, más teniendo en cuenta que el martes se hizo oficial el acuerdo con el piloto asturiano como embajador del Circuit de Barcelona-Catalunya.

“Estoy contento de empezar el fin de semana de la mejor manera, con el cariño de la gente", ha comenzado Fernando, mientras el público coreaba '33' al asturiano.

“Hacer lo que te gusta te hace seguir al máximo nivel. Desde el 2001 hasta 2024 llevamos viniendo al GP de España y siempre con las mismas ganas. Ahora tengo más experiencia, intentas centrarte en lo que pueda ayudar a hacer el coche más rápido. Este año sabéis todos que habemos empezado con muchas dificultades y no el coche que queremos, pero cada fin de semana luchamos para superarnos", ha explicado Alonso.

"La Fórmula 1 es impredecible, estas últimas carreras lo han demostrado. Incluso en los fines de semana más difíciles siempre hay esperanza de sacar puntos”, ha insistido.

Alonso repartiendo gorras / VALENTI ENRICH

Y es que a sus 43 años, Fernando es incansable: “En el GP de España en 2003 fue la primera vez que viví la Alonsomanía. Recuerdo en 2006, un río de gente azul. Había muchísima presión, menos mal que gané la carrera. Fue increíble. Es muy importante para mí el apoyo de la gente. Hay muchos jóvenes que a través de los padres o hermanos mayores han seguido la F1 y se han enganchado al deporte, pero no hemos tenido tantas victorias desde entonces. A pesar de eso, siempre he tenido el apoyo incondicional. Sigo corriendo por si hay ese oportunidad de dar a la afición algo de vuelta", ha asegurado, provocando un aplauso general.

“Es difícil agradecer el cariño de la gente. Cuando no salen bien las cosas, esas ganas que ves en la gente de que te salgan bien las cosas a tí es muy emocionante. Es el motor de todo lo que hacemos" ha subrayado.

"Cada fin de semana sabes que empieza una nueva aventura. En algunas carreras al principio de año tuvimos opciones de sumar, pero al final no pudimos. Aquí en Barcelona haremos un reset y no sabemos qué va a pasar, pero vamos con optimismo y con ganas de hacerlo bien", ha dicho Fernando, que no ha dudado en señalar al que puede ser el siguente español en F1.

El futuro

"Algún día me retiraré y ahí tendréis a Pepe Martí en un coche de Fórmula 1 para animarlo entre todos. Cuando deje de correr tendré que estar involucrado en algo con el deporte de motor", ha añadido Alonso, que ha celebrado su acuerdo con el Circuit: "He tenido la suerte de tener una relación muy cercana con este trazado, que se ha adaptado a lo que pide la actual Fórmula 1. No hay ningún circuito en el mundo del que podamos tener envidia. La Fórmula 1 elige siempre Barcelona por el clima, por las instalaciones, por todo lo que representa la F1 en Barcelona, por la afición. Ser embajador del Circuit y tener esa conexión entre mi carrera deportiva y el Circuit es increíble".

Alonso ha sido rival, enemigo, he trabajado para él... y con el tiempo nos hemos hecho amigos. Es un privilegio aprender de él, siempre te sorprende Pedro de la Rosa

Fernando se ha despedido lanzando gorras que iba firmando y ha acabado regalando también la suya. En su turno de palabra, el embajador de Aston Martin y ex piloto de F1 Pedro de la Rosa, ha destacado que ”Alonso ha sido rival, enemigo, he trabajado para él... y con el tiempo nos hemos hecho amigos. Trabajo en este equipo por estar con él. Hay un gran respeto y es un privilegio aprender de él, siempre te sorprende. Con su edad tiene el mismo empuje que cuando lo conocí con 20 años y eso es de admirar".

Sainz y el sueño del podio

Poco después ha salido al escenario Carlos Sainz, que el pasado año brilló en Passeig de Gracia al volante del Ferrari en un Road Show épico y que siempre ha sentido una especial conexión con la carrera de Barcelona: “He competido ya 10 veces ya en el Gran Premio de casa. Cada vez que he venido he puntuado, es una buena señal de que la afición me brinda ese extra para triunfar”, ha agradecido.

Le pedían un podio y les ha sido sincero: “Yo también”. Pero Carlos es consciente de que "estamos en la novena carrera del año. Mi adaptación a Williams ha ido muy bien, tengo sensaciones muy buenas con el equipo sacando el máximo del coche en algunas carreras. Nos ha faltado suerte en los domingos, a ver si se alinea todo en Barcelona".