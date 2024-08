Alonso vuelve crecido: "No hay muchos pilotos que doblen en puntos a su compañero"

Fernando Alonso ha vuelto de sus vacaciones con la moral a tope, a pesar del mal momento que atraviesa Aston Martin. El asturiano, que hace un año fue segundo en el podio en el GP de los Países Bajos, no espera 'milagros' en Zandvoort esta vez, pero hoy, a su llegada al circuito neerlandés, ha aprovechado para reivindicarse, comparándose con Max Verstappen y con su compañero Lance Stroll, que ha salido peor parado.

"Lance está haciendo un gran trabajo este año, pero en una de mis peores temporadas, como he leído en alguna noticia, tengo el doble de puntos que él. No estoy seguro, pero creo que no hay muchos pilotos en la parrilla que doblen a su compañero en puntos en ningún equipo", ha asegurado Alonso.

"Dicho esto creo que ambos estamos muy cerca este año, a menos de media décima diría yo, con altibajos para Lance y para mí. No tengo total confianza con el coche y esto me está frenando a veces y necesito mejorar, lo sé", ha matizado Fernando en descargo de su compañero.

Respecto a las características que presenta el circuito neerlandés, en el que Verstappen suma tres victorias consecutivas desde que volvió al calendario en 2021, Alonso considera que "es un gran desafío debido a las curvas de alta velocidad y algunos de los puntos ciegos que tiene la curva 7, curva 8, curva 3 con inclinado. Históricamente siempre ha habido viento aquí, pero creo que podremos lidiar con ello. No es solo el viento, también la lluvia, tal vez, el sábado. Así que es un fin de semana lleno de oportunidades y veremos si podemos aprovecharlas".

"Nunca se sabe, creo que también en 2022 el circuito de Zandvoort para Aston fue un buen circuito para Lance y Seb, y el año pasado también", ha recordado Alonso, que firmó una fantástica actuación en la última edición: "Tal vez con las oportunidades climáticas podamos correr algún riesgo más que el año pasado que estábamos luchando por podios o algo así y estábamos un poco más conservadores. Este año podemos arriesgar un poco más. Hasta que no esté el coche en pista creo que es difícil de adivinar. Este año es de altibajos para todos, pero tengo bastante confianza", ha advertido

Sobre la actual situación de Aston Martin, Alonso ha explicado que "definitivamente en Barcelona y Austri cometimos algunos errores en las configuraciones del coche y estábamos detrás de la zona media. En Budapest creo que volvimos a poner las cosas en su lugar y tuvimos algunas buenas carreras en Silverstone, Budapest y Spa. Pero nuestras carreras siempre son peleando con Tsunoda en Budapest y con Ocon y Albon en Spa, así que estamos en la mitad, no estamos luchando con los equipos del top 4".

De cara a las diez carreras que resta este año, el asturiano ha apuntado los objetivos: "Noveno o décimo todas las carreras, es por lo que luchamos. Los equipos del top 4 están entre 30 y 45 segundos por delante de nosotros todas las carreras. Así que para estar entre los ochos primeros necesitamos un abandono de los coches de delante, por lo que asegurar un noveno y décimo puesto no es tan fácil. Sumar puntos y estar en la Q3 será el objetivo cada fin de semana, pero en el fondo tenemos muchos elementos de prueba. Hay muchas ideas en el coche que queremos probar para el coche del próximo año, así que esa será mi mayor motivación o mi mayor esperanza para las diez carreras restantes. Para entender bien muchas de las preguntas que tenemos y terminar la temporada con una idea clara, no importa si estamos en los puntos o no, pero necesitamos asegurarnos de que empecemos el año que viene por el camino correcto", ha subrayado.

Preguntado por las palabras del piloto de la Nascar Kyle Larson sobre Verstappen, asegurando que ganaría a Max “en cualquier categoría, excepto la F1″, Fernando ha intervenido estableciendo una nueva comparación: "No lo sé, creo que Max también es bastante bueno en GT, apuesto a que es bueno en todo, pero todavía no es tan bueno como yo", ha bromeado, para a continuación aclarar que "hay que adaptarse muy rápido a disciplinas muy diferentes en general. La conducción en óvalos requiere una técnica y unas habilidades completamente independientes. Y en un Dakar, realmente pisas el acelerador y el freno al mismo tiempo durante seis horas y tienes que dominar el coche, no es fácil. Claro que me estoy refiriendo a múltiples disciplinas. En la F1 acepto que Max y yo estamos al mismo nivel", ha soltado.

Por último, Alonso también ha hablado del posible acuerdo de Lawrence Stroll con Adrian Newey: "Son todos rumores y tenemos tantas cosas y tantos problemas que resolver que no podemos distraernos cada fin de semana. Para mí ya es un privilegio que relacionen a Newey con Aston Martin. Es un honor formar parte de Aston Martin, y si un día ocurre estaré feliz, pero no podemos soñar o estar pensando en cosas que no son el presente" ha zanjado.