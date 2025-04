Alonso vuelve a la carga en Bahrein: "No nos damos por vencidos"

Fernando Alonso no tira la toalla. El rendimiento de Aston Martin en los tres primeros grandes premios del año no ha sido el esperado y el piloto asturiano llega a Bahrein con cero puntos en su casillero, pero mantiene la motivación, sobre todo después de las buenas sensaciones en Suzuka, donde por primera vez este año acarició los puntos tras una sólida carrera (11º). “No vamos a darnos por vencidos", asegura.

"Está todo muy apretado, hemos visto que en dos décimas podemos quedarnos fuera de la Q1 o a veces luchar por el séptimo o el sexto en Q3 si hubiésemos pasado", ha analizado este jueves en el circuito de Sakhir.

"Eso nos motiva para trabajar más, para llevar piezas nuevas a cada carrera que podamos y sabiendo que el campeonato es muy largo. Será interesante intentar luchar cada fin de semana por todo", ha seguido Alonso, que mañana viernes cederá el volante de su Aston Martin al reserva Felipe Drugovich en los primeros libres del GP de Bahrein.

"Me salto la primera sesión de Libres, que viendo el calor que hace durante el día tampoco es que me vaya a perder mucho. Las condiciones tampoco suelen ser muy representativas en las primeras prácticas, ya que la clasificación y la carrera son en horario nocturno ", ha señalado Fernando.

Sobre los "puntos débiles” detectados en el nuevo AMR25, Alonso ha explicado que “las curvas lentas puede que sean uno de ellos. En cuanto a la velocidad en las rectas, tenemos que mejorar un poco la resistencia".

Al margen de sus propias expectativas, Alonso se ha referido a la sensacional exhibición de Max Verstappen el pasado domingo en Japón. “Es el mejor, llevo años diciéndolo. Alcanza un nivel al que los demás todavía no estamos. Me gusta cuando la gente no gana con el mejor coche y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Ha habido dos eras de dominio en los últimos 20 años con grandes pilotos y grandes equipos y grandes talentos, pero las victorias siempre se iban por el lado fácil. Con Max, en 2021 tuvo que luchar contra Lewis, en 2022 el Ferrari era fuerte, en 2024 tuvo rivales fuertes también y este año también los tiene. A parte de 2023, ha tenido que luchar más que en las últimas dos eras de campeones”

Crítico con la dirección de la F1, Alonso considera que “hay que hablar menos con los medios. Hay demasiadas ruedas de prensa desde el jueves, preguntas de los aficionados en la fanzone el viernes, pregunta obligatoria tras los entrenamientos libres, luego todos los contenidos que hacemos para el equipo. Multiplicas eso por 20 pilotos y jefes de equipo y creo que hablamos demasiado”.