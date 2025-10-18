Alonso volvió a obrar el milagro: "Me siento fresco y motivado"

Es la historia de siempre, pero no por ser repetitiva deja de ser fascinante. Fernando Alonso, en un fin de semana complicado para Aston Martin por las características del Circuito de Las Américas, sacó una sexta posición de la chistera en la clasificación al sprint. El asturiano no tiene límites y sigue exprimiendo su monoplaza hasta el extremo. Esta madrugada del viernes al sábado ha sido la última muestra de ello.

Empezaba el fin de semana en Austin con realismo para Alonso. El bicampeón volvió a recordar ante todos que su monoplaza está para pelear con los peores coches de la parrilla, aunque con el asturiano a los mandos, cualquier milagro en pista es posible.

Alonso consiguió pasar con solvencia a la SQ3, donde en su primer intentó clasificó sexto por encima de monoplazas más rápidos que el Aston Martin como Williams o Ferrari. "Estoy contento. Sexto para nosotros es una de las mejores clasificaciones de la temporada. Hemos maximizado la oportunidad en la Q3, mañana será complicado con los Williams, pero intentaremos mantenerlos detrás", reconoció Fernando.

La única explicación posible para esa vuelta es que has hecho magia de nuevo, Fernando 😍👏



Alonso: "6º para nosotros es una de las mejores clasificaciones de la temporada"



Fernando volvió a estar por encima de las expectativas, algo que demuestra su enorme estado de forma a pesar del momento de Aston Martin: "Me siento contento, en el lado personal he estado rindiendo bien, particularmente en la clasificación. En las carreras vuelves a la posición natural. Me siento fresco y motivado, estos resultados me dan un empujón más", explicó.

El asturiano terminó su turno de preguntas en Austin explicando sus sensaciones tras la clasificación al sprint: "Hemos hecho un buen trabajo, contento de las prestaciones que hemos tenido y estamos disfrutando". El piloto de Aston Martin buscará sumar puntos en la carrera al sprint, que será antes de la clasificación para la carrera del domingo.