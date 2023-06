Alonso podría volver a Le Mans... y con Ferrari

Alonso le explica a Leclerc que no es necesario dejar la Fórmula 1 para correr en Le Mans: "Puedes hacerlo a la vez" El asturiano, que ganó por dos veces las 24 Horas con Toyota, reconoce que le encantaría repetir después de ver la victoria del Hypercar de Ferrari el pasado domingo

Las 24 Horas de Le Mans celebraron la pasada semana su Centenario con una intensa carrera y el mejor desenlace posible gracias a la victoria conseguida por Ferrari, que ha regresado al Mundial de Resistencia 50 años después y por todo lo alto. Charles Leclerc aprovechó el parón en el calendario de la F1 para asistir como espectador a la gesta de la Scuderia en Le Mans y el jueves, a su llegada a Canadá, confesó que había sido una gran experiencia y que le encantaría abordarla algún día como piloto. A su lado, Fernando Alonso, que ha ganado Le Mans en dos ocasiones, le animó a intentarlo y por su parte, dejó la puerta abierta a repetir en 2024 o 2025, incluso antes de abandonar la F1.

Leclerc subrayó la dificultad de competir en Fórmula 1 y a su vez prepararse para afrontar una carrera como las 24 Horas de Le Mans. "Hay que hacer test y demás y es difícil encajarlo con la F1. Si el calendario me lo permite, ¿por qué no? Pero por el momento parece difícil", dijo el monegasco. "Nunca antes había visto a tanta gente en un circuito, allá donde iba había mucha gente apasionada, eso me sorprendió, es increíble".

Alonso, que ganó dos ediciones con Toyota, proclamándose además campeón del mundo del WEC, explicó que él no necesitaría dejar la Fórmula 1 para correr de nuevo en Le Mans: "Puedes hacerlo a la vez. Yo disputé el campeonato del mundo de resistencia y el campeonato del mundo de Fórmula 1. Así que ¿por qué no se podría hacer solo una sola carrera?", insistió.

A pesar de que atraviesa un momento pletórico en la F1 con Aston Martin a sus casi 42 años, Alonso sigue dándole vueltas a dos carreras: el Rally Dakar y Le Mans. Para participar por segunda vez en el raid más duro del planeta tendrá que esperar a finalizar su carrera en la Fórmula 1, pero para volver a Le Mans no es imprescindible y podría ser incluso la próxima temporada. Además, a Fernando le tienta la idea de probar un Hypercar y se frota los ojos con el precioso coche ganador de Ferrari. En caso de cuajar el proyecto sería la oportunidad de volver a ver al asturiano vestido de rojo... aunque lejos del paddock de F1, después que en 2014 pusiera fin a una aventura que se prolongó durante cinco temporadas.