Alonso, contra viento y marea: "Hemos hecho el máximo que nos permite el coche"

Fernando Alonso ha sabido capear el temporal en Spa-Francorchamps. Por la mañana, en pleno diluvio, su compañero Lance Stroll le ha dado trabajo extra a sus mecánicos al destrozar su coche en Eau Rouge, mientras el asturiano ha rodado sin incidencias en condiciones de pista muy complicadas. Por la tarde, en clasificación, la pista seguía mojada y Fernando ha podido cumplir su principal objetivo, llegar a Q3, mientras Stroll ha caído en segunda ronda. "Noveno era lo máximo que podíamos conseguir con este coche", ha valorado.

“Estoy contento por cómo ha ido la crono, estar en Q3 en estas condiciones es bueno porque nunca sabes lo que puede pasar. No teníamos neumáticos nuevos para la Q3, los equipos grandes sí se pueden permitir el lujo de guardar. Nosotros teníamos que batir a un coche (Ocon) con neumáticos usados y lo hicimos por los pelos”, ha resumido Alonso, que este domingo partirá octavo por la sanción a Verstappen, mientras que su compañero lo hará relegado a la 15ª posición de parrilla.

"Ha sido una de esas clasificaciones típicas de Spa en la que tienes que estar siempre en la pista. No sabes cuándo va a ser la mejor condición de la pista, cuándo va a estar más seca. Igual llueve en una curva y ya empiezan los tiempos a empeorar. Así que siempre que pasas por meta, hay que marcar un tiempo y ver si vas progresando en las sesiones. Pero bueno, la única pena o sabor amargo que me deja la clasificación es no haber tenido un juego de neumáticos nuevo en la Q3", ha lamentado.

“El noveno, detrás de los equipos ‘top’, es el máximo aquí. No tenía confianza en el coche el resto del fin de semana, necesitaba tres o cuatro vueltas para entrar en el ritmo, pero finalmente en clasificación he ido a fondo desde la primera vuelta. Esa confianza extra era muy importante en estas condiciones", ha explicado.

De cara a la carrera, que se presume en seco, Alonso asegura que "soy cauto aún, porque hemos tenido un fin de semana raro, no será una carrera tan fácil como podría parecer. Vamos a lo desconocido, como la pista es tan larga solo puedes hacer seis o siete vueltas de tanda larga, el nuevo asfalto tiene mucho agarre, pero no conocemos la degradación. Tenemos todas las ruedas disponibles para la carrera, porque la clasificación ha sido en mojado. No lucharé con los cuatro primeros coches, desafortunadamente. Hay que mirar atrás. Los Alpine son muy rápidos aquí y también Albon. Será nuestra batalla”, sostiene Fernando.