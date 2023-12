Alonso y Verstappen, un 'dream team' para Le Mans

"Me gustaría ir a Le Mans. Ya estuve allí, cuando mi padre corría. Lo hemos hablado con Fernando y dijo que solo querría repetir si era conmigo", asegura Max La dupla podría hacerse realidad cuando Aston Martin regrese a Le Mans en 2025 con el prototipo Valkyrie, diseñado por el 'mago' de Red Bull, Adrian Newey

Fernando Alonso tiene un historial impecable en las 24 Horas de Le Mans. Ha participado en dos ocasiones, 2018 y 2019, y ha ganado ambas ediciones, con Toyota. Ahora, a sus 42 años, el asturiano concentra todas sus energías en apurar su trayectoria en Fórmula 1 con Aston Martin y acaba de clausurar una espléndida temporada con ocho podios y el cuarto puesto en el Mundial. Pero de cara al futuro, junto al Rally Dakar, Fernando ha confesado que le gustaría repetir en la clásica francesa. Y de hecho, ya tiene 'negociado' un compañero de lujo: Max Verstappen.

No es la primera vez que alguno de los dos se ha referido a ese tándem de ensueño en Le Mans, pero el último en hacerlo ha sido Max, que en presencia de Marc Márquez en el Honda Thanks Day celebrado en el circuito de Motegi en Japón, lo dijo bien claro: “Me gustaría ir a Le Mans. Ya estuve allí, cuando mi padre corría. El ambiente es increíble en Resistencia, tanta gente pilotando por la noche, ver amanecer al volante, es absolutamente genial”, reconoció el neerlandés, que añadió una 'coletilla' que ya hace vibrar a los aficionados: “Bueno, he estado hablando con Fernando sobre esto. Dijo que solo querría repetir si era conmigo. Entonces pensé: Wow, eso sería genial".

"Lo único es que, en Le Mans, no existe un peso mínimo para el piloto. Soy un piloto bastante pesado, por lo que necesitaría encontrar compañeros de equipo ligeros para compensar. Pero Fernando lo es bastante y eso sería bueno. Necesitaríamos encontrar otro, así que necesito echarle un vistazo al tema", soltó mientras Márquez, entre risas, se ofrecía: "Yo soy más ligero", bromeó el octocampeón de MotoGP.

“Me gusta ver la IndyCar y tengo mucho respeto por lo que hacen, pero no creo que participase. Seguro que me gustaría probar una moto de MotoGP. Disfruto con los SuperGT, pude probar uno el año pasado y estuvo muy bien. Los Super Fórmula son muy bonitos, es el coche más rápido por debajo de la F1 y tienen una pinta estupenda, pero lo que más me atrae fuera de la F1 es Le Mans”, cerró Verstappen.

Aston Martin regresará a Le Mans en 2025 con el prototipo Valkyrie, diseñado por el 'mago' de Red Bull, Adrian Newey. En ese contexto, una dupla Verstappen-Alonso en el circuito de La Sarthe sería excepcional. Y si no, habrá que esperar a mejor ocasión. Soñar es gratis.