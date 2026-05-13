Alonso, vegetariano pero no "superestricto"

Una de las revelaciones más llamativas de su carrera deportiva tiene que ver con su dieta. Fernando Alonso (44 años) no siguió los pasos de otras estrellas como Novak Djokovic, Lewis Hamilton o Aitana Bonmatí, que tomaron decisiones alimenticias similares, por simplemente subirse al carro o por moda. La futbolista es flexitariana e ingiere alimentos de origen vegetal y también algunos de origen animal pero en menor medida. Hamilton y Bonmatí huyeron hace años de los productos de origen animal. Djokovic lo hizo del azúcar, la sal, el trigo y la carne dentro de su obsesión por controlar lo que ingiere. Alonso, pese a “no ser superestricto”, inició una dieta vegetariana a principios de 2024. “Hace ocho o nueve meses empecé a dejar de comer carne o pescado”, explicó el asturiano hace más de un año, y aseguró sentirse menos pesado.

"De normal como poco, Pedro De la Rosa come como por tres personas, como tres veces yo. Como poco por lo general, hace ocho o nueve meses empecé a dejar de comer carne o pescado porque me sentía a veces un poco pesado y las digestiones se me hacían un poco más largas". Alonso cambió el chip durante el invierno de 2024 para afrontar su vigesimoprimera campaña en el Gran Circo y no le salió nada mal: el bicampeón figura entre los pilotos con reflejos más felinos y mantiene un elevado nivel de pilotaje. “En general, todos los cambios que hicimos antes de inicio de año nos han salido muy bien, también ayuda comer bien y sentirse bien, con proteínas, que tiene muchas esta dieta. Las combino con batidos de proteínas, de proteína pura y con lo que te van dando los profesionales", reconoció.

Alonso aseguró no ser vegetariano al 100% pero sí huye de la carne, el pescado y de esos apetecibles y golosos dulces que coloca Aston Martin en su reluciente hospitality en el paddock. El español se cuida más que nunca y apuesta fuerte por las proteínas desde hace dos años. Los detalles que aporta el asturiano son oro pues los preparadores físicos de los pilotos de Fórmula 1 guardan silencio sepulcral cuando se les pregunta por detalles referentes a entrenamiento y dieta. Cada uno apuesta por unos secretos y métodos buscando la milésima en pista. Edo Bendinelli, Pierluigi Della Bona o Jo Canales revelan líneas generales de trabajo de sus pilotos pero nunca los detalles más secretos de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Checo Pérez. Todos cuidan al detalle lo que ingieren cada segundo, no solo el piloto de Aston Martin.

Sainz reveló tras ganar en Australia en 2024 después de haber sido operado de apendicitis dos semanas antes un cambio en su preparación durante el invierno pero sin revelar detalles de su dieta. Hamilton sí rompió tabúes en 2017, cuando afirmó basar su alimentación en la dieta vegana. El británico sigue ingiriendo únicamente frutas, verduras, semillas y demás alimentos naturales: "Esos picos de rendimiento y forma física que tenía antes se estabilizaron. Pero no solo eso. Mejoré mis hábitos de sueño y de salud y tengo más energía y soy más productivo". Sebastian Vettel solo aguantó seis semanas en 2018 siendo vegano aunque reconoció que "aprendió mucho".

Algún problema físico

Ha habido cambios en su alimentación pero Alonso mantiene la intensidad de sus entrenamientos para afrontar con garantías las 24 carreras del calendario aunque a él, siempre lo recalca, le parecen demasiadas citas. "Cuando hay carreras, martes y miércoles siempre entreno porque el jueves ya estamos en el circuito", explicó en DAZN tras hablar sobre su dieta.

Los meses de pretemporada, sin tantos kilómetros volando de un país a otro, dan manga ancha para darle a la bicicleta, al gimnasio y al esquí, entre otras disciplinas. "En invierno, de diciembre a febrero, entreno tres o cuatro horas al día", reconoce Alonso, al que últimamente se le han juntado dificultades físicas.

Fernando Alonso durante el GP de Japón de Fórmula 1 / Europa Press

En México, hace dos años, emergieron problemas intestinales y compitió todo el Gran Premio enfermo. Era su carrera 400 en Fórmula 1 y la mala fortuna le hizo abandonar antes de hora. Aquella infección intestinal persistió y, en el breve lapso entre México y Brasil, voló a Europa para ser tratado y retrasó su viaje a Sao Paulo. De hecho, llegó justo para subirse al monoplaza ya que se perdió el día de la prensa, el jueves, en el circuito. Los problemas de rebote del bólido verde le destrozaron la espalda, como él mismo reconoció durante la carrera.

La acabó "por los mecánicos" pese a los salvajes botes que le daba el coche en la espalda contra el asfalto a 300 kilómetros por hora. Le costó salir del coche y fue ayudado por sus mecánicos tras cruzar la meta en decimocuarto lugar.

"No es un secreto que he sufrido físicamente durante cuatro carreras. Parece que ahora ya he salido del pozo, me he sentido bien. Ya me sentí bien en Las Vegas, pero necesito parar y cuidarme un poco", declaró tras terminar séptimo en Catar. Alonso no se esconde y reconoce que ha sufrido aunque la dieta nueva le hace sentirse mejor.