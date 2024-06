Alonso ve el vaso medio lleno: "Soy más optimista para Silverstone"

Fernando Alonso se ha limitado a sobrevivir en Austria, en un fin de semana complicado, con el motor en las últimas y sin novedades en su Aston Martin. Decimoquinto en parrilla, se ha tomado la carrera de este domingo a modo de entrenamiento y ha acabado 18º, con vuelta rápida a modo anecdótico. Lo peor no ha sido el resultado, previsible, sino los dos puntos que ha añadido la FIA a su Superlicencia por su incidente con Zhou, que elevan su cuenta a 8 y le dejan al límite de la suspensión (si llega a 12).

"Ha sido una carrera complicada como preveíamos. Íbamos a tres paradas, paramos muy pronto y con Lance (Stroll) lo intentamos a dos paradas a ver si había algún safety car o algún momento de suerte con alguno de los dos coches", ha explicado.

Respecto a su pasada de frenada en la que se llevó por delante a Zhou y su posterior sanción, Fernando ha apuntado que "me fui largo, choqué con Zhou y tuve la penalización y a partir de ahí mi carrera estaba ya olvidada. No cambiaba nada, en vez de acabar el 14 lo haces el 17, pero hoy creo que los puntos estaban fuera del alcance. En todo caso asumo que fue mi culpa. Obviamente, no esperaba que se cerraría, extremadamente temprano. Creo que ambos intentaban jugar con el DRS o algo así", ha reconocido.

Alonso prefiere ver el vaso medio lleno y trata de animar a su equipo y sus fans: "Creo que hemos ido mejor hoy que ayer en términos de ritmo de carrera. Pero cuando empiezas tan atrás, es todo muy complicado y siempre te quedas detrás. Necesitamos calificar mejor. Necesitamos tener más ritmo. Y cuanto más carreras hacemos con estas dificultades, más respuestas claras obtenemos", ha comentado, convendido de que Aston Martin puede revertir la situación.

"Las conclusiones son muy claras. Son blanco y negro de lo que hemos hecho en el coche, de lo que tenemos montado, de lo que tenemos que mantener, así que tenemos que reunirnos, ir a Silverstone con la moral alta, porque es el gran premio de casa, tenemos la fábrica al lado", ha señalado Fernando, con vistas al GP de Gran Bretaña.

"Hemos tenido un fin de semana muy complicado y en Silverstone queremos tenerlo mejor. No es difícil tenerlo mejor que aquí, porque hemos sufrido demasiado. Voy con más optimismo a Silverstone que aquí en Austria, pero tenemos que demostrarlo y volver a ese top 10 y coger puntos", ha concluido.