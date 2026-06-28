Alonso, último y doblado tres veces: "Vamos a seguir igual en Silverstone y Spa"

Fernando Alonso ha vuelto a terminar último en la carrera de este domingo en Austria. La lenta agonía de Aston Martin y Honda discurre este año entre abandonos y resultados nefastos. Como lo es acabar doblado tres veces, lo que le ha ocurrido al asturiano en el Red Bull Ring.

A pesar de todo, Alonso se esfuerza en mantener alta la moral del equipo y se aferra, como todos en Silverstone, a las prometidas mejoras, que llegarán, como muy pronto, en Hungría (26 de julio) o ya tras el parón veraniego en Zandvoort (23 de agosto).

Mientras tanto, al bicampeón español no le queda otra que dar el máximo con el AMR26 y lidiar con la prensa en cada gran premio. Por eso, no se cansa de advertirles de lo que viene. ¿Decepcionado?, le preguntaban tras la carrera en Austria. “Bueno, no fue inesperado. Obviamente, sabemos dónde estamos. Y sabemos que va a ser lo mismo en Silverstone y Spa", ha contestado sin perder la paciencia.

Fernando ha explicado que a la espera de actualizaciones, afrontan las carreras a modo de test: “Intentamos aprender todo lo que podemos en esos fines de semana. Sabiendo que el rendimiento no está ahí, todavía necesitamos mejorar algunas cosas operativas, cosas que todavía necesitamos mejorar durante el fin de semana. Usamos este tiempo para eso".

¿Disfruta conduciendo ahora mismo?, le han cuestionado. "Difícil en este momento, cuando estás tan lejos. El ritmo es difícil porque estás luchando siempre en cada vuelta con un coche complicado. Nada nuevo. Llegamos al fin de semana sabiendo cuál es el reto que tenemos por delante. Y lo aceptamos e intentamos mejorar", ha replicado.

Alonso ha vuelto a poner el foco en la distinta vara de medir de la FIA a la hora de sancionar a un piloto. Ha tenido que pasar por la sala de comisarios tras el GP de Austria por una supuesta infracción con banderas azules y, ante los medios, ha tirado de ironía: “Lo mismo me meten tres minutos de sanción”, ha cerrado, no sin antes recordar el criterio de los comisarios el día anterior con la pole de Russell: “Ya se vio ayer con la bandera amarilla…".