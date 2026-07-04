Alonso se toma con filosofía el desastre en Silverstone: "Estamos más cerca aquí de lo que estuvimos la semana pasada"

A Aston Martin tan solo le quedaba encomendarse a su circuito de casa y creer en un milagro. Pero lejos de la realidad, Silverstone ha vuelto a ser una decepción rotunda para la escudería británica y sus dos pilotos saldrán en las dos últimas plazas en parrilla, con Fernando Alonso partiendo primero... por la cola. Saldrá último el asturiano, quien valoró una jornada marcada por el toque que tuvo con Checo Pérez en la carrera al sprint, donde fue 20º, y el fuerte viento que azotó el trazado británico.

Las carreras no son igual con este nuevo reglamento, en el que las unidades de potencia cuentan con un 50% de energía eléctrica, y es algo por lo que ha sido cuestionado el asturiano. "Esto ya lo dijimos al principio del año, que este set de reglamento iba a traer este tipo de carreras y un poco la parte del piloto donde empujas en las curvas o haces un adelantamiento arriesgado por fuera o tirándote en el último momento, apurando la frenada. Todas estas cosas un poco desaparecieron. Tienes que tener más batería del coche delante, apretar el botón y adelantarlo", comenzaba valorando ante los medios de comunicación, entre los que se encontraba SPORT.

"Entonces, eso es la nueva Fórmula 1. Te puede gustar más o menos. Seguramente al piloto le resta un poco de importancia, pero al mismo tiempo no nos podemos quejar", apuntaba el piloto asturiano. "Los equipos y la federación han pensado que era lo mejor y ahora hay que sacar el máximo partido del coche para ganar carreras, estar arriba y pensar en el siguiente reglamento cuando tenga que venir. Pero ahora es el que tenemos y hay que hacer lo mejor", valoraba.

La jornada no fue fácil ni en carrera ni en clasificación. Pero asegura que el fuerte viento del que se quejaron varios pilotos, como Gabriel Bortoleto o Lewis Hamilton, no fue el problema. "He estado corriendo 23 años aquí y siempre hay viento. No noté gran diferencia de ayer a hoy", valoraba Alonso.

"Igual estamos más cerca aquí que la semana pasada"

Por otro lado, el piloto español se mostró optimista con los pasos que ha logrado dar la escudería de Silverstone en deployment y manejabilidad. "Hemos sentido otra vez una consistencia en la crono y en Austria estábamos a tres segundos y pico en un circuito de un minuto y pensábamos que aquí íbamos a estar mucho más lejos, y sin embargo, nos hemos mantenido en estos tres y medio, tres con siete o algo así. Así que de alguna manera, igual estamos más cerca aquí en Silverstone de lo que estuvimos la semana pasada", decía, recordando el fin de semana en el Red Bull Ring de Austria.

Sobre la clasificación, apuntó que "me salí un poco en la última curva en el bordillo de fuera, pero bueno, estas cosas pueden pasar". "No fue una clasificación ideal, porque en la primera vuelta perdí el coche de atrás en la 9 y me fui a la escapatoria. Paré a boxes, pensé que íbamos a quitarle un poco de gasolina para hacer una vuelta con el segundo juego, pero hicimos un pit stop y salí de nuevo. Después había la bandera amarilla de Russell que tuve que levantar cuando pasé por allí, y al final sólo me quedó un último intento donde no pude poner todo en su sitio", se lamentaba.