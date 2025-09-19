Alonso toca fondo el viernes de Bakú: "Es crucial encontrar velocidad"

Fernando Alonso ha protagonizado un viernes para olvidar en Bakú: 15º en los primeros libres y 19º en la sesión de la tarde, a 1.6 del más rápido, Hamilton, y solo por delante del Alpine de Colapinto. El piloto asturiano ha reconocido que ya esperaba sufrir en el escenario del GP de Azerbaiyán: “No ha sido una sorpresa”, ha dicho, instando a Aston Martin a buscar soluciones con vistas a la clasificación de este sábado.

“Hay mucho ritmo que encontrar, estamos justo al fondo con Alpine y necesitamos más ritmo para mañana. A ver qué podemos encontrar esta noche", ha resumido Fernando al término de la jornada.

El equipo de Silverstone ha optado por reducir la carga aerodinámica para compensar carencias en el trazado urbano de Bakú, pero el cambio no ha surtido efecto, ya que Lance Stroll también ha concluído en la zona baja de la tabla de tiempos (17º, a 1.4).

"Necesitas eficiencia en este tipo de circuitos y somos muy lentos, hay muchas curvas junto con unas rectas muy largas y necesitas un coche que tenga buena carga aerodinámica y baja resistencia. Parece que no es nuestro punto fuerte, no lo era en Spa, ni en Monza, así que en cierto modo no es una sorpresa que tampoco lo sea aquí", ha analizado Alonso.

Con todo, el bicampeón español confía en mejorar la este sábado. “Siempre es un desafío divertido este circuito estrecho y rápido”, subraya Fernando, que para acceder a la Q3 tendrá que volver a recurrir a la ‘magia’.