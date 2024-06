Alonso: “Van a tardar las soluciones, toca mantener la calma”

"No es lo que la gente quiere, pero no estamos para luchar por podios ni victorias", afirmó el pasado sábado Fernando Alonso. Y así fue. La falta de ritmo y el desgaste de los neumáticos en carrera impidieron al asturiano firmar un buen resultado en su Gran Premio de casa, en el que finalmente cruzó la meta en duodécima posición.

“Hemos tenido una carrera difícil. Desde la salida perdimos alguna posición, pero lo peor ha sido no tener ritmo. Cuando hay tan poco agarre desgastas mucho los neumáticos porque vas patinando en las curvas, así que aparte de no ir rápidos nos comíamos los neumáticos. Ha sido un fin de semana complicado. Sabíamos que lo podía ser y lo confirmamos, como creo que también va a ser Austria y Silverstone”, indicó el piloto de Aston Martin tras la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El propio Alonso admitió que se encuentra en un momento delicado, y que, pese a que esperan mejoras en un futuro, estas van a tardar en llegar. “Estamos en un momento complicado, estamos entendiendo muchas cosas, pero van a tardar en llegar soluciones. Toca mantener la calma e intentar acabar las carreras”, expuso el bicampeón.

Un escenario similar para Austria y Silverstone

De cara a la próxima carrera, que se disputará del 28 al 29 de junio en Austria, el español afirmó no esperar un gran cambio que le haga acercarse a las posiciones delanteras, por lo que no será tarea fácil meterse en los puntos en las próximas citas del campeonato. “Creo que no va a haber nada mágico de aquí a Spielberg. Los coches van a ser parecidos que aquí, el circuito es muy parecido también, con curvas rápidas, curvas largas. Creo que va a ser muy difícil puntuar en los próximos Grandes Premios, pero hay que intentarlo”, apuntó el piloto de Aston Martin.

“Espero mejoras, pero también las esperaba el año pasado y a principio de este año, así que tampoco podemos prometer nada. Vamos a trabajar duro y cuando lleguen piezas nuevas al coche, antes de anunciarlas, las comprobaremos y si van bien las disfrutaremos y si van mal intentaremos mejorarlas. Creo que es el momento de poner cosas en la pista y no prometer nada, solamente trabajar”, añadió.

Sin embargo, Alonso también confirmó que, a pesar de estar lejos, en el equipo hay más confianza en el trabajo que se está realizando respecto a meses atrás. “Hay un poco más de confianza en lo que se está haciendo ahora de lo que había hace meses o un año, así que eso es lo más positivo que veo de cara al futuro. Pero no sirve de nada decirlo si luego no lo probamos, así que vamos a ver si acabamos el año fuertes”, concluyó el asturiano.