Alonso, tajante: "Si el coche de 2026 va bien, puede ser mi último año"

El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 sigue en el aire, pero el curso 2026 podría ser el último con su presencia en la parrilla. Tal como aseguró el asturiano en una entrevista a 'AS', todo dependerá del rendimiento de la próxima temporada. La decisión de futuro de Alonso pasa por manos del nuevo reglamento de la competición y del trabajo de Adrian Newey.

El cambio de reglamento impulsa al bicampeón de F1 a seguir en la competición. Aunque el asturiano cuenta con 2 títulos, 32 victorias, 22 'pole position' y más de 100 podios, quiere ir un paso más allá el próximo año para superar sus registros.

Nuevo reglamento

"Sé que es mi última oportunidad. Es el factor diferencial. Los otros cambios de reglamento los veía simplemente como un cambio, con la esperanza de que fuese bien y mi equipo acertase al interpretar el reglamento y tuviera un coche rápido. Pero este es diferente, porque es el último cambio de reglamentación que voy a vivir y es la última oportunidad para intentar ganar otro Gran Premio, disfrutar de cosas buenas, subir al podio y luchas por un campeonato".

"Depende de la sensación que tenga el año que viene, de cómo me sienta físicamente y mentalmente. Pero no lo sé. Ahora no tengo una idea clara. Si el coche fuese bien, hay muchas probabilidades de que sea mi último año" añadió.

La despedida en la cima

"Cuando deje la Fórmula 1 quiero dejarlo como ahora, considerándome el mejor. Y que la gente de fuera, al menos un 30 o 40%, sigan considerando que soy el mejor. No quiero dejarlo por haber perdido facultades. Voy a disfrutar del año que viene y me lo tomaré como año a año. Pero sí, quiero dejarlo en lo alto".

El desarrollo de Aston Martin

"Sé que tengo más posibilidades de hacerlo bien en 2027 o 2028, cuando haya una estabilidad en el grupo humano que tenemos ahora con Adrian Newey y los demás. El primer año puede que hagan bien las cosas, pero para el segundo o el tercero está garantizado que harán bien las cosas. Pero tengo que verlo conmigo mismo. Si el coche fuese mal, hay posibilidades de que siga un año más para acabar con buen sabor de boca. Si el coche fuese bien, es probable que 2026 sea mi último año".

La incorporación de Adrian Newey dio el pistoletazo de salida para iniciar el trabajo en el monoplaza de 2026 y mientras Alonso y Stroll sobreviven con el AMR25, el trabajo en la fábrica británica no cesa. "En el circuito hacemos lo que podemos cada fin de semana y sí hay algo de fatiga, de querer acabar la temporada para resetear. Pero en la fábrica es todo lo contrario, está todo focalizado en 2026 y hay mucha ilusión y un nuevo método de trabajo con las enseñanzas que imparte Newey. Hay un camino claramente ascendente para Aston Martin".