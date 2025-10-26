Alonso, sincero: "No había mucho más que sacar hoy"

Fernando Alonso, que saldrá decimocuarto este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que "la verdad es que no había mucho más que sacar" del coche esta madrugada.

"Ya sabíamos que íbamos a tener poco ritmo hoy y creo que fue lo máximo que podíamos conseguir en la calificación", manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, tras la cronometrada principal disputada esta madrugada.

"Estoy contento con haber sacado la crono adelante. El hecho de no haber rodado mucho y no haber podido probar el neumático blando en el tercer entrenamiento libre provocó que entráramos un poco a ciegas a la calificación. Habíamos intentado cambiar algo la caída del tren delantero y se pasó de rosca un tornillo", explicó el ovetense.

Complicado, pero no imposible

"Había muy poco 'grip' (agarre) ahí afuera, pero eso fue igual para todos", comentó Alonso, que, en espera de que el estelar ingeniero inglés Adrian Newey le pueda diseñar un coche ganador con miras a 2026, ocupa la duodécima plaza -con 37 puntos- de un campeonato en el que su mejor resultado es el quinto que logró en Hungría, donde hace 22 años logró su primer triunfo en la F1.

"Será complicado, pero habrá que intentarlo. Aquí pueden pasar cosas en la salida, en la primera curva: y habrá que estar atentos para ver si podemos luchar por capturar algunos puntos", declaró el piloto asturiano este sábado en el autódromo mexicano.