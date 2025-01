Alonso se sincera: "No me gusta perder a nada y eso da igual que lo trabaje, siempre va a estar ahí"

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, ha visitado el programa DECODED de la plataforma DAZN, donde ha repasado y respondido varias preguntes sobre su carrera y su vida. De esta forma, el asturiano también ha mencionado algunas de las cualidades que lo convierten en una de las principales figuras del Mundial de Fórmula 1.

Acompañado de Pedro de la Rosa, Fernando ha ido desgranando algunas de las características principales que definen su estilo al volante: "Entre las fortalezas yo destaco las salidas, el rendir bajo presión y el sacar el máximo de cualquier coche, sea bueno o menos bueno", comentó.

Al respecto, el dos veces campeón del mundo quiso diferenciar la conducción de principios de siglo con la actual: "La conducción que se tenía en los 2000s no se tenía con los V8 en los 2010 ni ahora con los motores turbo", destacó.

Alonso también enfatizó el constante aprendizaje que le conlleva su trabajo. Para hacerlo, utilizó como ejemplo su participación en distintas categorías: "Probé la resistencia, el Dakar, las 500 millas de Indianápolis... entonces sentía que no tenía los conocimientos de mis rivales, pero era emocionante aprender nuevas técnicas de conducción de cero", afirmó el piloto.

Hambre de triunfos

A pesar de sus 43 años, Fernando Alonso mantiene que sigue conservando las mismas ganas por ganar y una competitividad intacta: "No me gusta perder a nada y eso da igual que lo trabaje, siempre va a estar ahí". Incluso, contó la divertida anécdota que mantiene esa ambición en los karts: "Si me veo segundo, tengo la misma frustración, el mismo cabreo y puede que ni cene esa noche", declaró.

Finalmente, el de Oviedo también destacó el gran cuidado que tiene con su alimentación y su descanso: "Conozco mi cuerpo y lo que me pide", comenzó, "este año hicimos bastante hincapié en la alimentación y evito comer tanta carne. Creo que ha mejorado el funcionamiento de mi cuerpo en general y me siento más fuerte", concluyó a lo largo de la entrevista.