Alonso, séptimo y a por todas: "Espero que los de delante jueguen a los bolos"

Fernando Alonso ha vuelto a la senda de la Q3, - la quinta en las seis últimas disputadas - y este domingo arrancará séptimo en Silverstone. Una posición que le permite aspirar de nuevo a los puntos y que le deja con buen sabor de boca después de las dudas que expresó tras probar por primera vez las mejoras introducidas por Aston Martin en el GP de Gran Bretaña.

En su opinión, el nuevo paquete "tiene potencial" pero se necesitan un par de carreras más para entenderlo”. Fernando ha confedado que “ayer teníamos dudas. De todos los análisis que hemos hecho, sí que había alguna vuelta y alguna curva que la nueva especificación tenía un poco más de carga. En otras vueltas parecían iguales, los dos paquetes, y esta mañana incluso dudamos si salir un coche con y un coche sin para volver a hacer otro test, porque no todo es blanco y negro, por lo menos para en este gran premio", ha indicado.

"El lado positivo, cada vez que introduces unas mejoras parece que siempre hacen falta dos o tres carreras para poner las alturas en su sitio… Algunas necesitan otro tipo de suspensión más blanda delante, más blanda detrás depende de cómo se comporte… Si por lo menos ya va igual o mejor en la primera carrera, creo que tiene potencial el nuevo paquete", ha insistido.

Tampoco tenía claro que pudiera acceder a la Q3 en Silverstone: “La verdad es que no sabía muy bien si era posible o no. Hemos tenido un fin de semana raro en cuanto a prestaciones. Ya en Q1 encontré el ritmo del coche, he puesto otros cinco neumáticos después de ese tiempo y sólo he mejorado una décima. Así que estoy contento, salimos séptimos mañana en un circuito que dice mucho de los coches. La aerodinámica es el punto fuerte de Silverstone”, ha subrayado Alonso.

Verstappen, "el mejor"

En todo caso, es evidente que este domingo tendrá que mirar más hacia atrás que hacia delante: “Aquí es difícil seguir a los coches que tienes delante. Ojalá podamos estar en los puntos, porque Tsunoda y los Williams van a venir fuertes desde atrás. Será una batalla interesante. Venir con un neumático más blando abrirá alguna estrategia diferente, supongo que será lo que intentemos”, ha anticipado.

“Espero que como en Austria algunos de los de delante jueguen a los bolos en la primera curva y ganar alguna posición ahí. Ojalá poder estar en el top 10 que es el objetivo”, ha zanjado Alonso, que se ha despedido con un elogio hacia Max Verstappen.

“Es el mejor. Cuando tiene un coche parecido al de los demás sabes que va a estar en la pole. Quizás no ha ganado tantas veces aquí como Hamilton, pero el mejor es él, como ha demostrado una vez más”.