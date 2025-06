Alonso sentencia al AMR25: "Entendimos el problema, pero es tarde para solucionarlo"

Después de un Gran Premio de España milagroso para Fernando Alonso, el piloto asturiano aterriza en Canadá con las energías renovadas. El de Aston Martin consiguió los primeros puntos de la temporada en Montmeló, aunque sigue siendo consciente de las limitaciones de su monoplaza de cara al resto de citas que quedan en el calendario.

En declaraciones recogidas por Motorsport, el asturiano ha reconocido que no está siendo un 2025 fácil con Aston Martin: "Ha sido un inicio de temporada desafiante", admitió Alonso a su llegada a Montreal. "Nunca logramos el equilibrio perfecto. Y cuando lo conseguimos, normalmente es en clasificación, pero luego en carrera se exponen más los problemas".

Realidad... con optimismo

A pesar de la cruda realidad de Aston Martin, Fernando Alonso consiguió sus primeros puntos de la temporada en Montmeló a base de adelantamientos mágicos y algo de suerte... por primera vez este curso. El bicampeón nunca se rinde y llega a Canadá con el reto de ajustar el monoplaza al complicado trazado de Montreal: "Aquí a veces los adelantamientos no se hacen en la frenada, sino en mitad de la recta. Para eso tienes que salir de la curva con mucho momentum", reconoce Alonso.

Sin expectativas demasiado elevadas, Fernando es consciente de las limitaciones de su equipo... y también de sus fortalezas: "Creo que entendimos el problema", admite el bicampeón. A pesar de eso, Alonso es claro: "Obviamente no podemos centrarnos en resolverlo, porque también tenemos que pensar en el futuro... es demasiado tarde, pero intentaremos conseguir una mejor segunda parte del año", decía Alonso con cierto optimismo.

Alonso, en Montreal / Agencias

Es precisamente la unidad dentro del equipo una de las claves del ambiente positivo que se vive en Aston Martin: "Seguimos unidos, concentrados. No perdemos la motivación", admite. Las miradas están puestas en 2026 con el cambio de reglamentación, aunque en el equipo británico no quieren perder la cara a 2025 a pesar de las limitaciones del monoplaza: "En cada fin de semana hacemos lo mejor posible. No creo que haya habido ninguno en el que sintiéramos que no dimos todo". Canadá será una nueva prueba de fuego para Aston Martin y Fernando Alonso, un piloto renacido tras Montmeló que quiere volver a puntuar en un trazado que conoce a las mil maravillas.